Rubilio Castillo habla sobre el problema con el club chino que lo demandó ante la FIFA

Rubilio Castillo está viviendo su mejor etapa como goleador fuera de fronteras hondureñas. El delantero catracho y que goza de ser el máximo anotador de todos los tiempos del Motagua, ha hablado sobre su experiencia en el fútbol boliviano.

En un contacto con Todo Deportes, el artillero ex Correcaminos de México y Saprissa de Costa Rica, habló sobre lo que es jugar en tierras bolivianas, asimismo, aclaró que el impasse con el club chino es cosa solucionada, por lo que está tranquilo.

Y es que en los últimos días surgió el tema de que el club Nantong Zhiyun de China había acudido a la FIFA alegando que el jugador centroamericano había roto un contrato firmado con ellos para regresarse a Honduras. Los asiáticos pedían una fuerte cantidad de dinero, sin embargo, los abogados de Rubilio Castillo presentaron una apelación y el tema fue resuelto.





"La situación es complicada porque nunca he querido perjudicar a ningún club, ya presentamos la apelación a la FIFA y me dijeron que no tenga miedo, que el tema ya está resuelto", explicó el atacante.

DISFRUTA EL MOMENTO EN BOLIVIA



Luego comenzó a hablar sobre su etapa en Bolivia. "Me siento satisfecho de jugar aquí, aunque cuando llegué no fue fácil, pero los puestos se ganan peleando en la cancha, el fútbol sudamericano no es fácil como creen, se cierran los espacios y hay más garra, no es nada sencillo".

Rubilio Castillo, que acumula ocho goles en amistosos y tres oficiales, ha dicho que la adaptación al Royal Pari de la Primera División de Bolivia fue muy buena y por ende se le ha facilitado todo.



"Sabía que tenía que ir despacio para que mis compañeros me conocieran y confiaran en mi capacidad, la adaptación ha sido muy buena. El cuerpo técnico me pide más contacto con la pelota y he aprendido mucho de ellos", finalizó diciendo el jugador hondureño.