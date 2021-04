Cuando Alberth Elis anota, Boavista gana o empata; fue elegido el MVP tras brillar frente al Belenense

Alberth Elis recibió el premio MVP del juego ante Belenense donde se mostró dando una asistencia y marcando un gol, su quinto en la temporada y se colocó en la cima junto a Ángel Gómez como los artilleros del equipo de Ajedrez en la Liga de Portugal.

La temporada para el hondureño ha sido buena. Sus goles que ha marcado han significado puntos vitales que a este día mantienen el equipo fuera de los puestos de descenso, pero todavía les falta la constancia, mantener las rachas y eso ha sido lo que les ha afectado.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA LIGA PORTUGUESA

“La Panterita” recibió su tercer MVP en lo que va de la temporada, el primero fue cuando le marcó al Benfica, luego lo recibió tras anotar en el empate frente al Porto y este domingo su tercero contra el Belenense. Nada mal para el exjugador del Houston Dynamo.

Alberth Elis fue elegido el mejor jugador del partido frente al Belenense donde hizo gol y dio asistencia al otro tanto.

Cada vez que Elis anota, el Boavista gana o empata pero no pierde. En su primer gol que tardó en llegar, lo hizo en noviembre del 2020 y ganaron 3-0 al poderoso Benfica; luego e hizo presente un mes después ante Pacos de Ferreira y le sacaron un empate.

Video: ASÍ FUE EL GOL Y LA ASISTENCIA DE ELIS EN PORTUGAL

Ya en este año, volvió a ser figura, esta vez contra el Portimonse cuando anotó en el triunfo 2-1, tres puntos clave y en febrero, anotó en el empate ante el Porto en uno de los mejores partidos que se le ha visto al catracho. Desbordó, asistió y sobre todo mostró su buen estado físico.

Alberth Elis celebrando con sus compañeros el triunfo sobre el Belenense en Portugal. Fotos cortesía | Liga de Portugal

Recientemente este domingo con su gol y asistencia llegó a cinco goles, empató con su compatriota Bryan Róchez del Nacional de Madeira que ayer también anotó en la paliza que recibió su equipo y que lo mantiene en la última posición de la tabla de posiciones de Portugal.

Todavía quedan ocho jornadas para que termine el campeonato portugués y Alberth Elis tiene una linda oportunidad de seguir mostrándose. Su compatriota Jorge Benguché es la sombra, contrario a lo que vive Elis. “El Toro” no logró consolidarse, no ha marcado en liga y es suplente. Para rematar en esta semana dio positivo al COVID-19 y por eso no vio acción este día ante Belenense.

GOLES DE ELIS EN PORTUGAL

02-11-20 Boavista 3-0 Benfica

20-12-20 Pacos de Ferreira 1-1 Boavista

30-01-21 Portimonense 1-2 Boavista

13-02-21 Porto 2-2 Boavista

04-04-21 Belenense 0-2 Boavista