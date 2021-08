Andy Najar revela el secreto y medicina que encontró en el DC United para curarse de las lesiones que lo torturaron

Andy Najar estuvo a punto de colgar los botines cuando solo tenía 27 años. Su carrera venía siendo marcada por lesiones tras lesiones. Primero las musculares que le hacían perderse meses de competencia en el Anderlecht, luego las rodillas que no le aguantaban y lo torturaban.

En medio de esos momentos de tensión y lamento que vivía, junto a los más cercanos pensó en dejar de jugar al fútbol. Pero gracias al mismo deporte, encontró en un argentino a una persona que le tendió la mano y le dijo: “venite al DC United que te vamos a ayudar a recuperarte”, algo que ahora agradece.

"Sé que venía de unos malos momentos por las lesiones pero gracias a Dios eso quedó atrás, ahora disfruto de lo que es jugar al fútbol y en cada partido trato de dar lo mejor de mí", comienza diciendo Najar quien ha renacido en el DC United con ese fútbol vertiginoso que mostró cuando se fue al Anderlecht de Bélgica en 2012.

Una de las personas que ha sido clave en la vuelta de Najar ha sido el exjugador argentino Nicolás Frutos. El ahora entrenador es el segundo del DC United y conoció a Andy cuando brillaba en Bélgica, lo tuvo cuando fue asistente técnico en el Anderlecht y fue la persona que luchó para que el catracho pudiera vencer a las lesiones.

El argentino Nicolás Frutos, asistente técnico del DC United, ha sido clave en la recuperación de Andy Najar. Fotos | cortesía

"En el fútbol pasan cosas que uno no las puede explicar. A Nicolás Frutos lo tuve como asistente y en muchos partidos quedó como entrenador del Anderlecht. Con Nico ya nos conocíamos desde Bélgica, con Hernán (Losada, DT del DC United) igual, jugamos en contra pero nunca habíamos tenido la oportunidad de conversar o conocernos", comienza contando el catracho.

Luego suelta su mejor secreto: "Nico me llamó y me dijo: mira, pienso que tendré la oportunidad de ser asistente de Hernán en el DC United porque él desde Bélgica siempre quería trabajar conmigo porque él veía que tenía muchas lesiones y miraba que él me podía ayudar y poder solucionar los problemas. Me explicó: si voy para allá, queremos junto a Hernán (Losada) de que tú puedas ser parte del equipo, nosotros vamos a ayudarte a recuperarte para que vuelvas a mostrar tu nivel y eso me motivó a mí para poder seguir luchando", comentó el catracho.

Najar explicó que en el DC United sus compañeros ahora le dicen que es el hijo de Nicolás Frutos y por eso le llaman "Frutitos", por el diminutivo del apellido del entrenador argentino que asiste a Losada en el club de la capital de Estados Unidos.

"Todos los compañeros me dicen frutitos (risas) porque he hecho una relación muy buena con Nico (Frutos). Ha sido una persona importante en este proceso y me siento agradecido con él por todo lo que hace. Me cuida demasiado, me cuida mucho y la verdad que si no hubiese sido por Nico no estuviera aquí...", cuenta el nacido en Santa Cruz de Marcovia, Choluteca.

Desde 2015, Najar ha venido sufriendo con lesiones musculares y de las rodillas, mismas que lo llevaron a pensar en retirarse, pero ahora en el DC United, los técnicos argentinos le han devuelto la sonrisa porque lo han hecho sentirse importante ya que sabe de su capacidad.

"Yo sabía que si lograba recuperarme de toda lesión sabía lo que podría aportar al equipo, conozco la capacidad que tengo como jugador y siempre tengo la mentalidad de ser un jugador importante para el DC United. Ahora lo demuestro en cada partido y cada entrenamiento".

Andy vivió momentos complicados en su vida en los últimos años y revela cómo lo recuperaron en Estados Unidos: "Tuve muchísimas lesiones al principio y la verdad que me pasaron muchos pensamientos por mi cabeza, incluso de parar de jugar al fútbol porque eran lesiones que no entendía el motivo por el cual me salían tanto. Cuando llegué al DC United Nico Frutos me puso una dieta, también me puso un programa de entrenamiento con un preparador físico incluso antes de la pretemporada. Al igual dieta y vitaminas. Al día de hoy me ha dado buenos resultados y me siento contento. A veces cuando no dejamos de luchar por sueño que tenemos en la vida, el sueño se puede conseguir", manifestó.

Finalmente habló sobre su progreso: "Pienso que cuando la persona es humilde, a cualquier lugar que uno va le cae bien a todas las personas, lo respetan más como ser humano. Mis padres me enseñaron que no importa el nivel de vida, sea alto o bajo, siempre mantener los pies en la tierra y eso hago", confesó.