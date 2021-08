Las revelaciones de Fabián Coito: ausencias de Andy Najar, Bryan Róchez y porqué no debemos esperar muchos goles del Choco Lozano

Son las 9:30 de la mañana del sábado, Fabián Coito aparece muy puntual para la entrevista que habíamos pactado, siempre vestido con su uniforme de la Bicolor, aunque no esté en la cancha, sino en su habitación del hotel en Houston donde ha permanecido los últimos días de forma obligada.

Aunque la marea sea alta y los vientos azoten, el técnico de la Selección de Honduras pocas veces pierde la calma, cuida muy bien sus respuestas. Diplomático, pero también sincero y lleno de argumentos para defender el proceso rumbo a Qatar y a sus jugadores.

En esta primera parte de una entrevista a fondo de casi una hora con DIEZ, el timonel uruguayo aclara varios temas controversiales como la escogencia de Jorge Benguché y la ausencia de Bryan Róchez; la falta de gol de Antony Lozano con la Selección, elogia el gran nivel de Romell Quioto y también se refiere al traspaso de Alberth Elis al Girondins de Burdeos​ de Francia.

Además, Coito, a quien en septiembre le llega la hora de verdad en las eliminatorias de Concacaf, revela porqué finalmente Andy Najar no fue a los Juegos Olímpicos ni a la Copa Oro. ¿Se lo prohibió DC United?

¿Cómo se siente de salud tras dar ya negativo de Covid? Me imagino que le dio algún susto…

Ya estoy bien, reestablecido. Tuve dos o tres días con algunos síntomas que no eran de gravedad pero que te hacen sentir un poco mal como dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, fiebre… pero todo controlado. Solo fueron dos o tres días de malestar general pero hoy puedo decir que es algo superado y ya me encuentro muy bien.

Imaginamos la preocupación de su familia… ¿es primera vez que se contagia?

Sí, es primera vez. De mi familia nadie lo había tenido y por supuesto, más allá de que me vine a vacunar a Estados Unidos, lógicamente hay alguna preocupación por lo que es la enfermedad y estar a distancia y solamente por comunicación telefónica, pero nunca estuvo en riesgo la salud.

Hablemos de Copa Oro ¿Qué equipo o jugadores le sorprendieron?

Yo creo que aquellos equipos que han estado en estancias finales, los cuatro que llegaron, que era el objetivo que teníamos nosotros, han hecho cosas muy buenas. Uno siempre espera grandes partidos de México y parece que siempre están inconformes, pero ha sorteado rivales importantes con momentos muy buenos; Estados Unidos se mantiene fiel a una idea de juego, sea quien sea los futbolistas.

Qatar no me sorprendió porque es una Selección que tiene trabajo de muchos años, campeón de Asia, juegan muy bien, han evolucionado mucho a través de una planificación pormenorizada. Y Canadá ha hecho un fútbol muy bueno, grandes partidos, no es sorpresa porque igual lo hizo en la Copa Oro pasada donde no llegó a instancias finales porque estaba en el grupo de EUA. Luego, El Salvador mostró una cara diferente, más agresivo, un equipo más vertical y ha dejado una buena imagen.

Fabián Coito desde su hotel Houston tuvo un amplio mano a mano con Nahúm Aguilar, jefe de redacción de DIEZ.

¿Hay algún jugador en particular que le llamó la atención?

Canadá ha mostrado buenos futbolistas como Eustáquio, conforma un buen mediocampo con Kaye. Buchanan desde el punto de vista individual es un jugador muy joven, pero con grandes condiciones en el uno contra uno, en desplazamientos largos y es veloz; El Salvador mostró jugadores importantes, sobre todo en el uno contra uno, difíciles de contener. Y México confirma la calidad de sus jugadores, creo que han encontrado en Funes Mori un delantero de mucho peso, muy bravo de contener en el área, tiene gol, algo difícil de encontrar. Y para mí gusto, Romell Quioto fue uno de los mejores jugadores que tuvo el torneo, lamentablemente por las circunstancias de la selección nuestra, no pudo estar en estas instancias, pero demostró que es uno de los grandes delanteros que tiene el área.

¿Es Romell Quioto el mejor jugador que tiene Honduras en la actualidad?

Calificar o clasificar a los jugadores es muy circunstancial porque el fútbol es muy dinámico. Pero sin lugar a dudas es un gran delantero que tiene Honduras y que Montreal lo ha recuperado. Si está bien e involucrado en la idea del equipo es un jugador muy importante para nuestra Selección y duro para cualquier defensa que le toque enfrentarlo por su potencia, su capacidad en el uno contra uno, por su calidad en la definición, porque está muy claro en la función de un delantero.

Cuando el equipo está en defensa sabe cuál es su tarea: condicionar, es el jugador que espera rebotes largos, es el primer receptor del juego cuando se recupera balón, no pierde pelota fácilmente y se mueve muy bien. Ha ido cambiando y mutando porque ahora se siente más cómodo en la zona central, no como lo hacía hace unos años por la banda izquierda, que lo puede hacer, pero ha encontrado su mejor ubicación en el campo y creo que será muy útil para nosotros. Tener jugadores de ese nivel, con buena preparación, motivados, en buen momento y con competencia que es lo que buscamos para septiembre, cualquier expresión colectiva se ve mucho mejor.

¿Quién cree que ha hecho crecer de esa forma tan impresionante a Quioto, ya que es un jugador muy completo?

Creo que se han dado más de unas circunstancias: el cambio de ciudad (de Houston a Montreal) me parece que ha sido importante, no porque Houston sea malo, sino porque las personas cambian de ambiente y esa misma persona en otro contexto se encuentran más cómodo, empieza a rendir mejor, le salen mejor las cosas, se sienten más considerados. El cambio de equipo y de ciudad le hizo bien.

Después su entrenador que tuvo el año pasado (Thierry Henry) que ya no lo tiene ahora, fue importante para él porque fue un futbolista que jugaba en esa posición, primero por lo que significó como futbolista Henry y segundo porque visualizó cosas muy importantes en Romell como para despertarlas. Estar, estaban, pero quizá no las podía manifestar en el campo por diversas razones. Esas dos cosas y después hemos tenido muchas conversaciones de que siempre en la vida hay que volver a comenzar cuando las cosas no salen, reconocer los errores, saber que hay que corregirlos y volver a intentarlos. También hay una parte de él porque si la persona no pone de su parte, por más buenos entrenadores o cambios que se hagan, no funciona. Entonces aquí lo importante es que Romell ha tenido un cambio, se ha dado cuenta de cosas importantes y allí está una clave para este jugador que siempre ha demostrado grandes condiciones, pero en un momento determinado cayó en un pozo, como le pasa a cualquiera, sobre todo en el deporte, pero por suerte y por el bien de él principalmente, del equipo y de la Selección, es el Romell Quioto que todos queremos.

El cambio de ciudad acompañado de la presencia de Thierry Henry han hecho, según cree Fabián Coito, que Romell Quioto adquiera un nivel de juego superior a la que tenía antes.

Hablando de la delantera de Honduras. ¿Qué necesita Choco Lozano para enganchar con la Selección, porque es un jugador en el que todos los técnicos han confiado, pero no rinde con goles como deseamos?

Él tiene buenas condiciones, está en un club de primera división de una liga competitiva y por supuesto que tiene cosas importantes, sino no estaría considerado en un equipo. Es un jugador con muchas condiciones desde el punto de vista del entendimiento del juego y técnicas. Yo no sé si la característica principal de él es de ser un goleador, creo que Romell Quioto sí es un goleador porque uno lo vio en los partidos y todos los movimientos de Quioto van siempre en busca de atacar al espacio y las espaldas de los defensas, siempre está posicionado en el área y su capacidad física hace que sea difícil de controlar para el defensor.

Antony es un buen atacante, pero hay que ver las estadísticas de los goles de los últimos años… pero sí tiene un entendimiento del juego, entonces, hay que acomodarlo en una posición que sea importante para el equipo, hay que considerarlo, valorarlo y estimularlo porque lógicamente da un gran aporte para todo el equipo. Tiene características individuales, personales como la tienen todos.

La gente espera un jugador con otro carácter, pero esa es su personalidad, no hay que forzarlo a hacer algo donde no se siente cómodo, sino hay que aprovecharlo en las posibilidades de sus capacidades. No creo decirles que esperemos una cantidad de goles de Lozano, sí creo que goles importantes porque tiene mucha calidad técnica. Tampoco cargarlo de responsabilidades y señalarlo de un resultado deportivo cuando las cosas no se dan por el hecho de que juegue en una liga importante. Esto es un equipo y cada uno tiene que aportar lo suyo. Los entrenadores debemos aportar un buen clima, entorno, estrategia y una idea de juego donde el futbolista se sientan cómodos, no a través de que hago poco, sino de la exigencia porque el talento requiere de exigencia y dar en la tecla y encontrar en los futbolistas su mejor posición para el rendimiento del equipo. Y nosotros en eso hemos estado, cambiándolo de posición, más como medio punta, acompañado por otro delantero, de delantero centro, con jugadores profundos por las bandas… y bueno, va mucho en función del partido y rival. Personalmente estoy conforme con lo que Antony le ha brindado a la Selección. ¿Queremos goles? Por supuesto que sí, pero los goleadores tienen eso, a veces no encuentran los goles, pero luego hacen el gol más importante y allí demuestran el porqué de su valor.

Nos quiere decir que no debemos esperar muchos goles del Choco y tampoco verlo como el salvador de la Selección.

No, él juega para convertir goles, pero no es un jugador que en su trayectoria se haya caracterizado por hacer una gran cantidad de goles en los últimos años, pero sí es un buen delantero porque explota los espacios, genera oportunidades, ataca muy bien las espaldas de los zagueros. Lo mejor es acompañarle con otro atacante de peso que se ayuden mutuamente. Claro que espero goles de Lozano porque es delantero, pero salvador no es porque no creo en los salvadores porque aparte estaríamos reduciendo el rendimiento del equipo a un futbolista y ahí estaríamos pecando del componente más importante ya que esto es un trabajo de equipo.

No individualizo responsabilidades excepcionales de ningún futbolista, sí por supuesto que aquellos que tienen más experiencia y están en buen nivel, les damos la importancia dentro del equipo, pero no salvadores. No creamos que Lozano es un jugador de 25 goles por temporada porque no lo ha sido. Él tiene otras características como delantero que lo adornan y lo hacen un jugador importante como el juego aéreo, que es muy bueno, se ubica bien entre líneas, es capaz de recibir y hacer daño a las espaldas de los volantes rivales, genera espacio para los otros delanteros y llega al área y convierte goles, pero no es un futbolista de gran cantidad de goles por torneo.

Para cerrar el tema de Choco Lozano ¿por qué el jugador no va a Copa Oro, estaba lesionado o usted prefirió que se recuperara en su club? Y segunda; ¿lo vamos a tener para el arranque de la eliminatoria?

Lozano terminó el Final Four con una molestia de una lesión vieja de pubalgia y por lo tanto la decisión es absolutamente mía, conversada con él, de darle una buena preparación de pretemporada con su club, que no siguiera exigiéndose para jugar torneos y se perdiera la pretemporada. Quiero que esté compitiendo en su club y cuando lo llamemos esté en condiciones. Con esto le estoy diciendo que es un futbolista que vamos a considerar pensando en las eliminatorias.

El uruguayo no ve a Choco Lozano como el salvador de la selección de Honduras y tampoco espera muchos goles de él, pero sí cree que es muy influyente en el juego de la Bicolor por sus características.

Qué fue lo que pasó con Andy Najar. ¿Por qué no fue considerado para los Olímpicos ni Copa Oro? ¿O fue DC United que no lo quiso prestar?

En un principio estaba considerado para cualquiera de las dos competencias: Copa Oro y Juegos Olímpicos, Andy está saliendo, y hoy me animaría decir que está cerca del nivel que le queríamos ver después de años muy complejos en cuanto a lesiones que repercuten en la confianza del futbolista, en unos más que en otros. Eso es parte de la individualidad que hay que respetar. Andy está terminando de sacarse de la cabeza eso de las lesiones y los riesgos por todo lo que ha le ha tocado pasar y por las dificultades enormes que ha tenido en estos tres o cuatro años para tener esa continuidad. Él de buena manera me ha pedido establecerse y adquirir esa confianza que ha ido ganando en un club que le ha dado la confianza, de los muy pocos que creían en Andy y yo no lo he visto mal. Me hubiese gustado contar con él, pero tengo que respetar esa decisión que es madura. Le hubiese venido bien integrarse al plantel, sin embargo, también la continuidad en el DC United le ha dado un ritmo de juego y si Dios quiere cuando contemos con Andy próximamente, esperamos encontrarlo en gran forma física y futbolística.

Las lesiones no son fáciles de sacar sobre todo cuando se han vivido en momentos tan difíciles. Hay que apoyar, estimular el volver a ese deportista a ese nivel que desea. Esa es la única explicación sobre la ausencia de Andy en el Final Four, Copa Oro o Juegos Olímpicos.

¿Existió la opción que Andy reforzara a la Selección en cuartos de final de Copa Oro debido a las lesiones y contagios por Covid y si es un jugador con el que ya podremos contar para septiembre?

En un momento barajamos la posibilidad de incorporar a Andy, pero basado en lo que habíamos hablado antes, mantuvimos el criterio. Y por supuesto en lo que viene por delante es un jugador a considerar y me gustaría contar con él.

¿Qué le parece el cambio de Alberth Elis a una liga como la de Francia?

Antes quiero explicar que nosotros con Alberth no tomamos el mismo criterio que con los otros jugadores de Europa porque sabíamos que no iba a seguir en el Boavista. Había tenido una lesión que venía arrastrando desde el año pasado, se operó, se quedó en Honduras y quería hacer la recuperación allí, entonces lo incorporamos al grupo de selección porque él no iba a volver al Boavista, momentáneamente no tenía club.

Nos sorprendió su capacidad para rehabilitarse de esa lesión y llegó en condiciones de tener minutos en Copa Oro. Este cambio de club desde el punto de vista personal es muy bueno, va a una liga muy competitiva y de muy buenos jugadores. Quizás hay gran diferencia con algunos equipos con el resto, dos o tres puntualmente, pero el Girondins de Burdeos es una gran institución, con mucha historia y con una alta exigencia.

Él va a ser sometido a una evaluación muy alta, pero lo que conozco de Alberth, por su carácter y sus deseos de conquistar cosas nuevas y ser determinante en la Selección, eso no lo cambia. Primero tiene que recuperarse bien porque necesitamos a un jugador metido en el proyecto de la Selección y que siempre estará a la orden.

¿No cree que puede haber algún problema para tenerlo en las fechas FIFA de septiembre por la lesión y por este traspaso a un nuevo club?

No creo que tengamos problemas con el club porque es una fecha FIFA que se protege a las selecciones. Hoy está en duda y hay que ir paso a paso, no adelantarse, ya que si decimos que va a estar o no, solamente son suposiciones. Estaremos viendo la evolución que tenga y en qué porcentaje contamos con él. Es un jugador que es importante, pero si no se puede contar con él, hay otros jugadores y tendremos que esperar otra ventana de Fecha FIFA para contar con un Alberth Elis 100% recuperado.

¿Cuál es la situación con Dany Acosta quien finalmente le dijo sí a la Selección de Honduras?

La situación es que está a disposición de la Selección Nacional. No fue considerado porque no se había recuperado totalmente de su lesión y luego tuvo un tema muscular que le impedía llegar en condiciones a los Juegos Olímpicos. Recién volvió con el LA Galaxy en la fecha anterior y está a consideración de la Selección. Mantenemos un buen diálogo y queremos encontrarlo en la mejor forma física.

Coito reveló que desde un principio supo que Alberth Elis no volvería al Boavista y fue la razón por la que decidieron llevarlo a Copa Oro.

¿Por qué Jorge Benguché como refuerzo a los Olímpicos, un delantero que no venía jugando y no tenía gol y por qué dejar al margen a un Bryan Róchez?

Yo hablé con Bryan Róchez y tomamos la decisión que debía hacer pretemporada para prepararse para un mejor año. He conversado con él este tema. Me preguntan mucho por Bryan Róchez sin conocer el tema, sin saber que hay diálogo. En marzo lo quisimos llevar a Europa y el club no lo prestó, por lo tanto está en nuestra consideración.

En el Final Four optamos por otros delanteros pensando que no era el mejor momento para Bryan. En este momento él hizo una pretemporada que la consideró necesaria para tener un gran año y nosotros vernos beneficiados para considerarlo. Yo ya sé sobre su estado de forma.

Jorge Benguché era de las consideraciones que teníamos y por supuesto la decisión final de llevarlo fue de Miguel (Falero), pensó que podría ser útil para el desarrollo de la Selección Nacional.