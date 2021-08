Jornada gris para los futbolistas hondureños en la MLS: Sin triunfos y entre suplencias y lesiones

En Estados Unidos se disputó la jornada 20 de la MLS convirtiéndose en un día gris para los clubes donde pertenecen los futbolistas hondureños en dicho país, ya que ninguno de ellos pudo obtener la victoria.

El FC Dallas disputó su partido contra el Seattle Sounders y perdió 0-1, el mediocampista catracho Bryan Acosta jugó los 90 minutos y le mostraron tarjeta amarilla al 78' por una falta cometida.

Por su parte el Houston Dynamo cayó derrotado 2-1 en su visita a Real Salt Lake, los hondureños Óscar Boniek García y Maynor Figueroa perdieron la titularidad y tuvieron que ingresar de cambio, el primero lo hizo al minuto 71 y luego al minuto 84 lo hizo el defensa central.

El seleccionado hondureño Romell Quioto no tuvo la misma suerte que sus paisanos y no vio acción en el empate 0-0 entre Montreal y Cincinnati, el delantero sigue en recuperación por la lesión muscular que viene arrastrando en las ultimas semanas. El 'romántico' volvería a las canchas hasta el próximo fin de semana cuando su club dispute el clásico canadiense ante Toronto FC el 27 de agosto.

En otro juego, DC United tuvo un duelo muy reñido contra New England Revolution que perdió 3-2, Andy Najar por segundo partido consecutivo no fue incluido en la nómina por las lesiones que ha tenido los últimos tres años y al ser estos encuentros en canchas de césped sintético, el cuerpo técnico decidió no hacerlo jugar para evitar una recaída.

Cabe destacar que los equipos se encuentran entre las primeras posiciones de la tabla, siendo el Houston Dynamo el único fuera de los primeros diez lugares y donde sus seguidores se comienzan a preocupar si será un mal torneo.

RESULTADOS

New Englad Revolutions 3-2 DC United

Cincinnati 0-0 Montreal Impact

FC Dallas 0-1 Seattle Sounders

Real Salt Lake 2-1 Houston Dynamo

