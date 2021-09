Despertó: Girondins consigue su primer victoria en la Ligue 1 previo al debut de Alberth Elis en Francia

Antes del estreno de Alberth Elis, el Girondins de Burdeos levantó cabeza este sábado tras vencer al Saint-Étienne por 1-2 y sale provisionalmente de la zona de descenso de la Ligue 1 francesa.

El nuevo equipo del delantero hondureño consiguió su primera victoria de la temporada gracias a un doblete del goleador coreano Hwang Ui-jo, quien no se achicó cuando el Burdeos encajó el empate al 73' y realizó el gol de la victoria al 80' luego de haberlo hecho en los primeros siete minutos de partido.

El entrenador Vladimir Pektovic continuó fiel a su formación de 5-3-2 y alineó al neerlandés de 23 años Javairô Dilrosun en lugar de Sékou Mara, 19, como segundo delantero, posición que Elis podría tomar a partir de la próxima fecha.

De manera, el Burdeos sale del sótano en el campeonato galo y alcanza las cinco unidades que le permiten posicionarse provisionalmente en la posición 14 a la espera de que los rivales del puesto 15 al 18 jueguen el domingo. El club había empatado ante Marsella y Angers y perdido frente Clermont, Nice y Lens.

La Panterita podría realizar su debut finalmente con el Girondins esta semana, pues se encuentra en la cumbre de su recuperación de la lesión sufrida en el quinto metatarsiano en julio. El exBoavista llegará en el mejor momento de su equipo y vería minutos el próximo miércoles ante Montpellier (11 am hora hondureña) o el domingo vs Rennes (5 am).