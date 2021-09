Fredy Vargas, el nuevo jugador con sangre 'Catracha' que estará en la segunda división de España

No cabe duda que si le preguntamos a muchos jóvenes cuál sería su sueño, a que se dedicarían, sin duda sería ser futbolistas. Fredy Vargas que lleva en sus venas sangre 'Catracha', está logrando ese anhelado sueño al llegar al Leganés.

Fredy Ramón Vargas, es un joven que tiene 19 años, nacido en el condado del Bronx que forma parte de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos; aunque Fredy nació en el país norteamericano, sus raíces son cien por ciento hondureñas. Su madre es de San Pedro Sula y su padre de La Lima, los dos salieron del país en busca de una mejor calidad de vida hace 21 años, y desde entonces han trabajado en dicho país.

Vargas, reconoce todos los esfuerzos que han hecho por él y menciona que se ha sentido complacido desde pequeño, menciona: "Mi infancia estuvo bien, estoy agradecido de tener los padres que tengo porque han estado para mí siempre".

VER: Resumen completo de Legionarios el fin de semana

Para Fredy, el fútbol ha estado presente desde que nació, pues, tiene el gran ejemplo de su tío, Óscar Vargas, quien en su momento fue jugador y hasta goleador que llegó a ser campeón con el Marathón.

Óscar Vargas, goleador del Marathón y fue campeón, tío de Fredy Vargas.

Su familia fue la base para que el joven llegara amar el deporte, añade: "Mi familia le encanta el fútbol, a partir de allí creció el amor por el fútbol".

Hubo varios acciones para que Fredy Ramón decidiera dedicarse a ser un jugador, explica: "Yo juego fútbol desde que tengo 6 años, mi familia me llevaba a jugar a la cancha. Miraba fútbol en la televisión, jugaba FIFA y fue creciendo el fútbol en mi vida y por todo eso me estoy dedicando a esto."

Comenzó a incursionar en diferentes equipos, añade: "Estuve en tres equipos en Nueva York, el primer equipo era el South Bronx United y fue donde comenzó todo, después me mude al Downtown United Soccer Club en Manhattan y Soccer Chance Academy antes de mudarme al Leganés". Cada equipo ayudó para obtener la experiencia que hoy tiene, así lo describe Fredy tras llegar al Leganés, un equipo de segunda división en Madrid, España.

Fredy explica el proceso para llegar al equipo del 'viejo continente', manifiesta: "Durante la cuarentena fue donde obtuve más conexiones, con más personas y más agencias, yo contacté a todas las que pude y después una de ellas me llamó y me dieron una oportunidad para hacer pruebas en el Leganés, este año las hice y me salió bien y ya estoy con ellos.

El joven lleva casi un mes en un nuevo país para él y considera que ha sido "realmente bueno" las diferentes experiencias que ha tenido a tan corta edad, y "poco a poco se va adaptando" a todos los cambios que conlleva mudarse.

Fredy Vargas nació en Estados Unidos pero sus padres son originarios de Honduras.

Pero él no es el único hondureño que ha estado en el equipo español, Hector Martínez perteneció al equipo y recientemente fue fichado por el Fuenlabra, Fredy comenta: "Si Hector Martínez estuvo en el Leganés, cuando hice pruebas estaba presente y me tocó entrenar con él, por dos o tres semanas y hablamos un poco. Yo sabía de Hector por que leí de él en DIEZ y ahora hay que estar pendiente que hace con su nuevo club".

Considera que es "un sueño ser un hondureño jugando aquí" y que para él, su próximo paso es poder llegar a la Selección de Honduras.

Al hablar del fútbol hondureño, lo considera "entretenido"; la distancia no impide que esté al pendiente de la Liga Nacional, menciona que sigue mucho al equipo Marathón por su tío y no se pierde ningún juego de los verdolagas.

Fredy Vargas concluye diciendo sobre como quiere que las personas lo miren: "Ser un jugador que sirva de ejemplo a seguir para los jóvenes, para los jugadores hondureños y que se den cuenta que si trabajan duro pueden llegar a grandes cosas."