Resumen completo de legionarios: Goles, cuatro capitanes catrachos en el extranjero; unos pierden la titularidad

Repasá cómo fue la actividad de la Legión Hondureña por el mundo en este fin de semana. Algunos comienzan una nueva jornada hoy y mañana martes, más que todo los que están en Sudamérica.

HONDUREÑOS EN EUROPA



Alberth Elis: Después de superar su lesión, la 'panterita' logró entrar por primera vez en una convocatoria, sin embargo, no vio acción por la séptima jornada de la Ligue 1 de Francia con el Burdeos, que empató 0-0 ante el Rennes.



Antony Lozano: El Cádiz perdió 3-1 ante el Rayo Vallecano por la Liga de España y el hondureño también perdió la titularidad. Miró acción, pero viniendo desde la banca. Ingresó al minuto 67'.



Alfredo Mejía: Firmó por un año más con el Levadiakos de la segunda división de Grecia. Por lo tanto, el mediocampista sigue destacando con el club verde helénico. La temporada no ha comenzado, pero ayer tuvieron participación en copa donde el 'Leva' apabulló 5-0 al Poseidon Nea Michaniona, con Mejía de titular.

Alberth Elis tendrá que esperar por su debut en Francia con el Burdeos.



Jona Mejía: Después de haber anotado doblete ante el Sevilla II, el delantero hondureño se quedó en la banca en el duelo siguiente donde el Alcoyano perdió 2-1 ante el Gimnástic de Tarragona por la tercera división de España en su quinta jornada.



Jonathan Rubio: La titularidad no es negociable para el mediocampista hondureño en el Académica de Coimbra. El jugador salió de titular en el juego de la Taca de Portugal que los suyos ganaron 2-1 al Alpendorada.



Bryan Róchez: El delantero hondureño volvió a la actividad con el Nacional de Madeira luego de varias semanas fuera por lesión. El jugador fue titular en el triunfo de su equipo 3-0 sobre el Vinhais FC por el torneo de Copa Taca.



Deiby Flores: Sigue manteniéndose en el 11 estelar. El volante catracho fue titular en el duelo que el Panetolikos empató 2-2 ante el Lamia por la tercera jornada de la Superliga de Grecia. Salió sustituido al minuto 82'.



Rigoberto Rivas: El 'bambino' fue titular con la Reggina, como de costumbre, en el empate 0-0 ante el Frosinone por la sexta fecha del campeonato de la Serie B. el hondureño salió de cambio al minuto 88'.



Valerio Marinacci: La Lazio Primavera perdió 2-0 ante el Salernitana. El futbolista de sangre hondureña no vio acción porque se está recuperando de un golpe sufrido en el peroné ante el Crotone.



Kobe Hernández-Foster: El joven lateral izquierdo sigue sin aparecer con el Hamarkameratene de la segunda división de Noruega.



HONDUREÑOS EN MLS, USL Y CANADÁ



José Escalante: El mediocampista es un referente en el fútbol de Canadá. El jugador hondureño es el capitán del Cavalry FC y el fin de semana fue titular, como es habitual en él, en la dolorosa derrota 3-1 ante el Atlético Ottawa por la Premier League de Canadá. Los del catracho marchan como sublíderes con 32 puntos, son superados por el Pacific FC con 36, pero con un juego más.

Andy Najar: El polifuncional jugador hondureño fue parte de la victoria del DC United 4-2 sobre el Cincinnati FC por la MLS. Najar salió de cambio al inicio del segundo tiempo. Contabiliza ya 20 partidos con el club capitalino.

Las lesiones en Andy Najar son cosas del pasado. Continúa con su suma de minutos en MLS.



Romell Quioto: El delantero sigue encendido. El 'Romántico' anotó un gol más en su cuenta personal (suma 6 en 15 juegos) con el CF Montréal, pero el club canadiense perdió 2-1 ante el Columbus Crew por la MLS. Quioto completó todo el partido y sigue mostrando mejoría en su condición física. Su gol fue el descuento del Montreal al 90+2'.



Joseph Rosales: Esta vez le tocó calentar banca. El Minnesota United derrotó 2-0 al Houston Dynamo por la MLS, pero el joven mediocampista hondureño no vio acción.



Maynor Figueroa: Perdió su puesto de titular. El capitán de la Selección de Honduras no vio acción en el duelo que el Houston Dynamo perdió 2-0 ante el Minnesota United .



Boniek García: El veterano mediocampista catracho sigue siendo marginado en el Houston Dynamo. No ve mucho tiempo de juego y esta vez se quedó sin jugar en la derrota de su equipo 2-0 ante el Minnesota United.



Bryan Acosta: Sigue estando en forma. El mediocampista hondureño fue titular y recibió amonestación en la derrota del FC Dallas 1-0 ante el Vancouver Whitecaps por la MLS.



Roger Espinoza: A sus 34 años de edad, el 'Kung Fu' sigue siendo hombre importante y capitán en el Sporting Kansas City, que esta vez, con el hondureño como titular, perdió en casa 1-2 ante el Seattle Sounders por MLS.



Douglas Martínez: El jugador hondureño sigue siendo titular, pero ha perdido el olfato goleador en la USL con el San Diego Loyal SC. Fue estelar en el triunfo de su equipo 4-2 sobre el Las Vegas Lights FC.



Danilo Acosta: El lateral izquierdo y que ha sido seleccionado nacional, fue titular con el Galaxy 2 en la USL donde el equipo angelino derrotó 0-2 al Sacramento Republic.



Juan Carlos Obregón: Fue nuevamente titular en una nueva derrota del Hartford Athletic por la USL 1-2 ante el Tampa Bay. Obregón Jr. es el mejor goleador en la temporada que tiene el club verde. Tiene 8 goles en 21 juegos.



HONDUREÑOS EN CENTROAMÉRICA Y MÉXICO



Joshua Canales: El jovencito mediocampista hondureño sigue desaparecido en los Gallos Blancos del Querétaro. El futbolista sigue tratando el problema de lesión sufrida que lo alejó de la Sub-20 de Honduras.

Roger Rojas: El 'Roro' no fue partícipe en la derrota del Cartaginés ante el Guanacasteca por la Liga de Costa Rica. El delantero hondureño acumula cuatro goles con los brumosos en el campeonato.



Alex López: Ya está recuperado de su lesión y aparecerá a mitad de semana con el Alajuelense por el torneo de Liga Concacaf.



Elmer Güity: Anotó gol en la derrota del cartaginés de Costa Rica ante el Guanacasteca. El lateral izquierdo viene teniendo ritmo de juego con los brumosos. De a poco retoma su nivel.

Clayvin Zúniga se está recuperando de una lesión en el FAS.



Clayvin Zúniga: El delantero hondureño no fue parte de la victoria del FAS ante el Atlético Marte 0-1 porque se está recuperando de un desgarre en el abductor largo de la pierna derecha. Segunda fecha que se pierde por el mismo problema.



Denilson Castillo: El delantero ex Motagua, Real España y Marathón, no fue convocado para el partido ante el FAS en la Liga de El Salvador.



Elison Rivas: Sigue siendo titular con el Águila de El Salvador. El lateral izquierdo fue estelar en el empate del equipo emplumado ante el Luis Ángel Firpo por la fecha 11 del campeonato salvadoreño. El Águila es cuarto lugar con 17 puntos; el líder es FAS con 25.



Júnior Padilla: En El Salvador, siendo titular y portando el gafete de capitán, el hondureño fue parte del empate 3-3 del Jocoro FC ante el Alianza, que le empató el juego sobre el trayecto final con un triplete formidable del colombiano Duvier Riascos al 77', 80' y 83'...

Júnior Lacayo: El delantero hondureño, que anotó a mitad de semana con el Comunicaciones de Guatemala por la Liga Concacaf frente al Alianza salvadoreño, no tuvo acción en la liga ya que los Cremas pidieron reprogramar el duelo.

Santos Crisanto: Defensor hondureño exMotagua que salió campeón el torneo pasado en Guatemala con el Santa Lucía, tampoco tuvo acción pues el partido ante el Municipal se reprogramó.



HONDUREÑOS EN SUDAMÉRICA



Denil Maldonado: El Everton de Viña del Mar de Chile vuelve a la actividad mañana cuando visiten a La Serena a la 1:00 de la tarde (hora Honduras).



Rubilio Castillo: El delantero juega este lunes con el Royal Pari ante el Oriente Petrolero a las 6:00 pm (hora Honduras).



HONDUREÑOS EN ÁFRICA



Bryan Moya: El jugador hondureño, único en África, anotó gol el miércoles con el Primeiro de Agosto de Angola en juego de preparación ante el Bravos Maquis previo al inicio del campeonato Girabola 2021/2021. Se integrará a la selección hondureña sin el torneo iniciado. Comienza el 14 de octubre.