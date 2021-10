Deiby Flores: "Puede venir Mourinho o Guardiola, pero si no cambiamos de actitud, este barco se nos puede hundir"

"Es algo difícil de explicar, ya ustedes lo vieron, por más que no quisiéramos lo que pasó ayer, pero sucedió y ahora toca salir hacia adelante y seguir haciendo lo mejor en nuestro club y esperar lo que viene", comenzó diciendo Deiby Flores una vez se aprestaba para entrar al aeropuerto.

Y es que los futbolistas hondureños van dolidos después de dejar a la Selección de Honduras casi eliminado de la Copa del Mundo. "No está en mí, es decisión de los directivos y le agradecemos la oportunidad", dijo con respecto al despido de Fabián Coito.



Deiby Flores destacó que tuvieron una charla de lo que está sucediendo. "Tuvimos una charla de lo que estaba pasando, somos conscientes que acá puede venir Mourinho o Guardiola, pero si no cambiamos de actitud y tratamos de hacer las cosas bien este barco se nos puede hundir".



"Estamos vivos, lo importante es ser consciente en lo que hemos fallado y levantar la actitud que es lo primordial y salir a muerte en los próximos partidos", indicó.





El hombre del Panetolikos de Grecia es claro en su exposición. "Somos los que jugamos y debemos sacar actitud hasta donde no hay y confiar en Dios que podamos sumar en estos últimos partidos".



Sobre los abucheos y el "ole" de la afición. "Se les entiende a la afición, no pasamos un momento fácil, nosotros tratamos de representar de la mejor manera al país, hay cosas que no nos salen".



Finalmente se refirió a una hipotética llegada de Pedro Troglio a la Selección de Honduras. "Sabemos de la capacidad del profesor Troglio y el que llegue lo vamos a respaldar".