Maynor y Boniek García quedan libres en dos semanas ya que el Dynamo está eliminado de los playoffs

La temporada 2021 de la MLS está en sus últimas jornadas y hay tres futbolistas ya afuera de la fiesta grande: Maynor Figueroa y Boniek García del Dynamo, además de Bryan Acosta con el FC Dallas. En la próxima semana ya estarían de vacaciones y disponibles para ser parte de la Selección.

El caso de Maynor Figueroa y Boniek García, todavía le quedan tres encuentros al Dynamo, pero solo tiene 30 puntos, quedó a 13 de la zona de clasificación que por ahora es el Vancouver Whitecaps que suma 43. Los próximos tres juegos serán solamente para terminar la temporada.

Ver. ASÍ MARCHA LA TABLA DE POSICIONES DE LA MLS

Ambos futbolistas catrachos estarán libres desde el lunes 4 de noviembre, pues un día antes terminan su vinculación con el Dynamo que estará jugando ante el CF Montréal de Canadá. Si son llamados por Bolillo para los juegos ante Panamá, estarán disponibles para unirse temprano a la H.

ACOSTA Y SU MALA CAMPAÑA

Otro caso muy parecido es el del volante de marca Bryan Acosta quien no se clasificó con el FC Dallas. Marchan en la penúltima posición de la Conferencia Oeste con 28 unidades. Tienen cuatro encuentros pendientes. El hondureño ha venido siendo suplente.

El mediocampista Bryan Acosta perdió la titularidad esta temporada con el FC Dallas que está penúltimo en la tabla de posiciones.

El Dallas tiene enfrentamientos pendientes con LA Galaxy, Real Salt Lake, Austin y San José Earthquakes; Acosta estará quedando libre en 7 de noviembre, fecha en la que tendrá que unirse a la Selección Nacional para los partidos del 12 y 16 que jugará ante Costa Rica y Panamá.

Quienes todavía no están clasificados pero están peleando por entrar a la fiesta son Romell Quioto con el CF Montréal y Andy Najar con el DC United. Quioto todavía no ha regresado a las canchas tras la lesión, mientras que Andy sigue mostrando un extraordinario nivel.

Montréal es sexto con 42 puntos mientras que el DC United viene un escalón más abajho con 41 unidades; todavía tienen cuatro partidos pendientes cada uno y abajo vienen apretando los dos equipos de Nueva York y el Columbus Crew. DC estará jugando ante los dos de la "Gran Manzana", Columbus y Toronto de Canadá.

Juegos de Maynor y Boniek

24-10-21 Austin vs Houston Dynamo

31-10-21 Houston Dynamo vs Colorado

03-11-21 Montréal vs Houston Dynamo

Juegos de Bryan Acosta

23-10-21 LA Galaxy vs FC Dallas

27-10-21 Dallas vs Real Salt Lake

30-10-21 Dallas vs Austin

07-11-21 SJ Eartquakes vs Dallas