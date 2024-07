Alberth Elis relata impactante testimonio en una iglesia de San Juan Pueblo: “No sabía si iba a regresar vegetal”

“Muy feliz de estar aquí con ustedes, juego fútbol, pero no es normal que esté hablando por el micrófono, me pone más nervioso que jugar al fútbol. Todos saben lo que me pasó hace cinco meses, me gustaría hablarles un poco. Hoy, casualmente, estaba hablando con mi papá, él me decía que se preguntaba: ‘¿Por qué a nosotros nos estaba pasando esto?’. Él después se dio cuenta que Dios lo hace por una razón. Se había dado cuenta que pasó eso porque Dios quería algo para mí. Mi familia en todo momento pensó en eso”, inició contando Elis a los miembros de la Iglesia Bautista.

“Cuando me levanté del coma me di cuenta que uno puede tener lo que quiera, pero cuando estás tirado en una cama eso no importa para nada, él único que puede salvarte es Dios. Automáticamente me di cuenta de lo agradecido que se debe ser con Dios. Hay tanta gente que no tiene que comer, hay tanta gente que no puede ver, que no puede caminar, Dios ha sido tan bueno con nosotros que tenemos todo eso, debemos ser agradecidos con Dios”, precisó a los miembros de la Iglesia Bautista, de San Juan Pueblo, Atlántida.

Agregó mientras contaba en el pulpito: “Yo le dije que estaba alegre por lo que había pasado, ahora me siento feliz porque siento que soy un mejor hombre después de lo que me pasó. Lo más importante es que ahora tengo a Cristo en mi corazón. Al final uno puede tener dinero, fama, pero si no eres feliz, ¿de qué sirve eso? Al final lo único que nos puede hacer feliz es Dios”.

Añadió: “Lo único que te da felicidad es Dios, el que está en tu corazón, yo me di cuenta de eso. Yo me pregunté tras levantarme del coma: ¿si yo no estoy muerto ese día, cómo había vivido mi vida?’. Ahí me di cuenta que no estaba viviendo mi vida como debía serlo, no disfrutaba el tiempo con mi familia como debía serlo. Me di cuenta que lo primero es tener a Dios en su corazón. Luego disfrutar con las personas que uno ama, con la familia, amigos, salir a comer con tus amigos, que todo estén bien con tu salud, es lo más importante. Lo primero es buscar de Dios. Todas las bendiciones vienen por él”.

Elis reveló que, tras haber superado el coma, lo primero que hizo fue darle un abrazo a sus papás, quienes aguardaban por su recuperación en una clínica de Girondins de Burdeos.

“Yo he tenido cerca de seis operaciones en mi cuerpo, le contaba a mi papá y le decía que cada lesión era que Dios me decía: ‘Hijo, no te apartes de mí, hijo, acercarte más a mí’. Aún así me seguía bendiciendo. Ahora después de esta lesión que tuve me di cuenta que, al final, Dios quiere vivir a mi lado, yo no me vuelvo a separar de él”, reveló Alberth.

También compartió: “Ahora estoy en San Juan con mi papá, mi familia, mi hija, los disfruto al máximo, me di cuenta que eso es lo más importante, porque si Dios dice que tenés que irte mañana, me voy tranquilo. Lo primero que vi fue a mi papá cuando me levanté del coma, ellos pensaron que nos los iba a reconocer, lo primero que hice fue que abrí mis manos para darle un abrazo a ellos”.

Alberth Elis terminó contando que el doctor le reveló que era el primer futbolista en Europa al que le hicieron ese tipo de operación y reveló que se siente al 100% a nivel físico.

“El doctor preguntó a mi papá y mamá en dónde vivíamos, que si vivíamos en un segundo piso, sería mejor que nos pasáramos a un primer piso, porque cuando regresara no lo iba a hacer caminando, no sabía si iba a regresar vegetal, gracias a Dios lo hice corriendo la primera vez que subí. El doctor me dijo que era el primer jugador en Europa al que le hacía esa operación. Fui yo el elegido, ¿por qué? Al final estoy agradecido, eso me cambió, tengo a Dios en mi corazón, soy feliz”.

“El doctor me dijo: ‘Nosotros pensamos que ibas a estar años si volvías a ser el mismo’. Automáticamente, según ellos, no iba a jugar fútbol. Ojalá vuelva a ser el mismo, yo a los dos meses estaba prácticamente al 100%. Lo más importante es tener a Dios en tu corazón”.