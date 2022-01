$!Alberth Elis confiesa su deseo quedarse mucho tiempo en Girondins y los catrachos que ve con nivel para ir a Europa

El delantero hondureño Alberth Elis vive un gran momento con el Girondins Burdeos de Francia. Contó las características del fútbol galo que le han favorecido, su deseo de seguir con los marines y los hondureños que ve con condiciones para jugar en Europa.

“Aquí el fútbol es rápido y fuerte, hay mucho jugador africano. Tiende a ser rápido y fuerte y me beneficia porque es parte de mi fútbol, eso me ha ayudado a mostrar el nivel que estoy mostrando desde el inicio. Diferente a la liga de Portugal que es más cerrada donde me complico un poco mas adaptarme. Aquí ha sido más fácil por esa razón”, inició contando en entrevista a Cinco Deportivo.

Elis recuerda que en el Boavista de Portugal jugó en una posición diferente a la que lo hace ahora con el Girondins.

“En Portugal la mayoría de partidos jugué como 9 y los equipos hacen un bloque defensivo que es más complicado por los espacios. Aquí de mucha transición rápida de defensa a ataque. Muchas veces la velocidad hace que pueda llegar más rápido que el rival, me beneficia y se ve a a hora de los partidos”, agregó.

Elis también habló del técnico Vladimir Petkovic, con amplio recorrido en el fútbol europeo.

“Es un entrenador con bastante recorrido en Europa, e Italia estuvo bastante tiempo. Trato de captar todo lo que me dice para tratar de mejorar, es alguien que sabe de fútbol y me ha dado la confianza. Habla italiano y francés. Estoy en clases, tratando de comprender. Pero con los asistentes hay varios que hablan español o inglés”.