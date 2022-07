Girondins de Burdeos pone precio millonario a Alberth Elis y confirma que ha recibido una oferta del Leeds United

Acerca del caso del hondureño aseguró en RMC Sport: “estábamos hablando de Leeds”. Cabe recordar que el Girondins debe arreglar su situación económica actual, porque si son declarados en quiebra el hondureño se convertiría en agente libre.

OTRAS OFERTAS QUE LLEGARÍA POR ELIS

Besiktas y Fenerbahce, dos de los grandes clubes de Turquía, también estarían tras los pasos de “La panterita”. Burdeos espera recibir al menos 12 millones de euros. Elis llegó al equipo francés por seis millones del Boavista.

Su agente Daniel Solis, confirmó a DIEZ hace unos días que: “Alberth dejará el Girondins y jugará en una liga que compita por cosas importantes”.

“Sabemos que opciones hay, pero tenemos que elegir una muy buena para él deportivamente hablando, y eso traerá un respaldo económico para toda la familia. No hay ninguna prisa porque el jugador está entrenándose, preparándose, ya después vamos a entender qué se hará con el Burdeos, evaluaremos la mejor opción para conocer el destino final de Elis. Yo como su agente he estado hablando con sus posibilidades y alternativas; no hay apuro”, comentó Daniel.