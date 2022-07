Agente de Elis se pronuncia: “Alberth dejará el Girondins y jugará en una liga que compita por cosas importantes”

Alberth Elis no seguirá en el Girondins de Burdeos . El club francés fue descendido a la tercera división por problemas financieros y, si en los próximos días no presenta solvencia para esta categoría, podría ser bajado hasta la quinta división o incluso desaparecer.

Luego agregó: “Sabemos que opciones hay, pero tenemos que elegir una muy buena para él deportivamente hablando, y eso traerá un respaldo económico para toda la familia. No hay ninguna prisa porque el jugador está entrenándose, preparándose, ya después vamos a entender qué se hará con el Burdeos, evaluaremos la mejor opción para conocer el destino final de Elis. Yo como su agente he estado hablando con sus posibilidades y alternativas; no hay apuro”, comentó Daniel.

Solís fue quien lo llevó al Monterrey de México, Houston de la MLS y también puso a Elis en el fútbol de Europa donde inició su aventura en el Boavista de Portugal. Él reveló cuáles pueden ser los destinos del atacante nacido en San Pedro Sula.