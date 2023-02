Alex López, con nuevas ilusiones: revela lo que sucedió rumbo a Qatar y detalla que “es obligación” llegar al Mundial del 2026

Lo había agarrado Luis Garrido en homenaje por una lesión que había tenido. Ya tengo dos años de estar en el grupo de los capitanes del equipo. Lo que pasa es que yo nunca he sido de querer agarrar el gafete por agarrarlo, siempre he dicho que el jugador extranjero se lo debería de merecer. Ayer lo tomé porque estaban jugando muchos jóvenes, me tocó porque ya es un momento en el que jugadores y cuerpo técnico consideraban que me lo merecía. Obviamente tenemos al capitán Giancarlos Gonzáles.

Menciona cosas que pasaron, ¿qué sucedió en esa eliminatoria rumbo a Qatar 2022?

Creo que los primeros tres partidos de la Selección fueron claves para mí, siempre lo he dicho. El empate que hacemos en Canadá, si usted se fija, fuimos el único país en sacarle puntos en casa en esa eliminatoria. Ya en el segundo duelo me lesiono, un desgarre de 15 centímetros. Mi recuperación era de dos a tres meses, pero eso no es excusa, al final tenemos que dar el 100%. Recordemos que Alberth Elis, Romell Quioto y Choco Lozano estuvieron llenos de lesiones, la Bicolor no tuvo a los jugadores claves en la eliminatoria. Frente a Estados Unidos se iba ganando, nosotros hubiéramos tenido el mejor comienzo, esos tres partidos fueron la pieza fundamental.

¿Pasó algo internamente?

Internamente no pasó nada, fueron decisiones técnicas, habían jugadores de experiencia que tenían que estar en la eliminatoria con el grupo. Se puede decir que se trató de hacer un cambio generacional, pero no salió de la mejor manera. Esperamos hacer una mejor eliminatoria con esta generación ahorita.

Puedes ver: Salen a la venta los boletos del amistoso entre Honduras y El Salvador en Los Ángeles; el más barato cuesta 53$

¿Deben formarse nuevos líderes para esta nueva eliminatoria?

Para esta que viene ya los tenemos: Romell Quioto, Alberth Elis, Bryan Acosta, “Buba”. Hay jugadores que tienen un rodaje para ser líderes de esta Selección. “Choco” Lozano ya tiene que tomar ese papel, pero no le han salido las cosas, siento que es un jugador que, a pesar es un jugador criticado, no es fácil estar en Europa tantos años, es algo de admirar. Otro de los jugadores que tenemos es Andy Najar. Para esta eliminatoria no estarán México, Canadá y Estados Unidos. Ya no es un “veremos si clasificamos”, esto ya es una obligación que va a ser clasificar a este Mundial. A pesar que no van a estar esas selecciones, siempre será complicado.

¿Le ha llamado Diego Vázquez?

No he tenido la oportunidad de hablar con él, pero espero tenerla en algún momento.

¿Cree usted que le puede dar más a la Bicolor?

Sí, claro. En la eliminatoria con Jorge Luis Pinto fue muy buena, entré para la segunda vuelta con él y jugué todos los partidos. A mí las lesiones me mataron, fue un desgarre en el que no pude estar a un 100% para estar en mi nivel, no son excusas, en la Bicolor hay que dar el todo por el todo.