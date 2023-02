Rafael Villeda se pronuncia sobre el nombramiento de Pacini: “Sé muy poco de lo que ha hecho como entrenador”

“Sé muy poco de lo que ha hecho Pacini como entrenador, me compartieron el currículum de él pero llegaba hasta 2016, no sé qué ha pasado de esa fecha a acá y fue una de las consultas que hice yo como parte de la Comisión de Selecciones pero no he tenido respuesta de parte de las autoridades de la Federación porque sí creo que es importante saber de dónde viene y qué ha estado haciendo”, comenzó diciendo.



Rafa Villeda revela que nadie le pidió su punto de vista con la llegada de José Pacini al cuerpo técnico de la ‘H’. “En lo personal solo se me comunicó que el profesor Vázquez quería que fuera Pacini su asistente, me pasaron el currículum, pregunté y hasta el momento no he vuelto a tener otra comunicación”.

“El presidente de la Comisión de Selecciones es Javier Atala, yo solo soy miembro, pero a mí no se me consultó si estaba de acuerdo o no con la llegada de Pacini, no sé si a los demás les preguntaron, solo se me informó que Diego estaba interesado en que Pacini fuera el sustituto de Ninrod en su cuerpo técnico y me mandaron su currículum, pregunté y no he tenido respuesta y por ende no siento que se me haya pedido mi punto de vista”, cerró diciendo del caso.

Eso sí, Villeda no quita méritos a la buena labor que Diego Vázquez, hasta ahora, está haciendo al frente de la Selección de Honduras, aunque con un asterisco del partido contra Argentina, del cual después se sincera y aduce “obviamente debemos de estar claros contra quién jugamos”.