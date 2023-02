¿Quién es Mauricio Pacini? ¿Qué hizo todos estos años alejado de Honduras? ¿En qué invirtió su dinero? ¿Sigue casado con una hondureña?

Sin embargo, su incorporación al cuerpo técnico de la Selección de Honduras ha causado mucho revuelo ya que poco se conoce de su carrera como técnico, algo que él reconoció en DIEZ hace un par de años que no lo ejercía.

- Bienes y raíces y estudios como DT -

Tras su retiro José Pacini invirtió lo que le generó el fútbol en bienes y raíces, pero, de acuerdo a lo que le confirmó a DIEZ en 2018, ya se había recibido como entrenador. “Soy técnico de fútbol pero no estoy en este momento ejerciendo, tengo canchas de fútbol cinco, de momento me dedico a eso”, confió en su momento.

Y es que el argentino siempre tendrá algo que lo identifique con Honduras pues estuvo casado con una hondureña, con la que procreó una hija, Sofía Jimena, con quien vive en Argentina. En redes sociales el exjugador es muy reservado y no ventila su vida privada, por lo que no deja en evidencia si está o no con la catracha Jakira Talbott, la madre de su hija.