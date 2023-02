Diego Vázquez, tajante sobre el amistoso contra El Salvador: “Honduras no está para subestimar a nadie”

Diego Vázquez dirige otro microciclo al frente de la Selección de Honduras y lo hace con caras nuevas, entre las que destacan la de Yoel Castillo, jugador del Parrillas One de la Liga de Ascenso y John Denis , del New Yor City II.

Sobre John Denis: “Es un jugador que ha hecho muchos goles en el equipo en el que está, el filial del New York City, que es un equipo de mucho prestigio. Lo he visto en algunos videos, pero no es lo mismo que verlo en vivo y para eso lo llamamos, para verlo”.

Habla de Yoel Castillo: “Yo lo dije anteriormente, miré el Parrillas One-Meluca del torneo pasado y me gustó bastante y por eso lo llamé al microciclo para conocerlo mejor y ya veremos después si se sigue ganando la convocatoria. Si hay otro jugador de la segunda división que me guste, los llamaré”.

Ausencia de Clayvin Zúniga: “Puede ser por la urgencia y al no estar al 100% no lo queremos exponer y es preferible que haga terapia. Rolin Peña me habló ayer y me dijo que no estaba al 100% y decidimos no llamar a nadie más”.

Qué legionarios estarán en la convocatoria: “Los seguimos a todos, todavía bastante, ellos tienen de acá a la convocatoria seis o siete partidos, no sé si me quedo corto, los bloqueamos a todos y a partir de ahí veremos a quién convocamos o no”.