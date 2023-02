Diego Vázquez lo revela: la elección de Pacini, el hondureño convocado de la MLS y ¿por qué no llamó al Chelito Martínez?

La expectativa es la mejor. Primero debemos clasificar a la Copa Oro porque todavía falta un poquito, hay un tema que no estamos clasificados ya que Curazao debe enfrentar a Canadá. Estamos ilusionados de entrar al Final Four de la Nations League.

¿Qué posición de la selección te ha dejado más pensativo?

El fútbol cada vez es más de equipo, no es un solo jugador, yo siempre he pensado si quizá el delantero no está en buen momento, un volante puede hacer gol. Ahorita es una realidad que no hay abundancia de delanteros, pero bueno que no solo nos pasa a nosotros, también a otros países. En el tema de los laterales nos ha gustado mucho Óscar Almendarez. Los delanteros, en el caso de Rubilio Castillo está castigado. Romell Quioto, Rigoberto Rivas, Alberth Elis no son ‘9’ de área y por eso estamos llevando a Jorge Benguché.

¿Qué opinas sobre el fichaje de Alberth Elis por el Brest?

No he hablado con él, pero me alegra mucho que esté en otro equipo, es algo positivo, está en la primera división de un fútbol top como en Francia.

¿Está considerado Edwin Rodríguez para próximas convocatorias?

No lo convocamos porque recién viene llegando, pero sí, lo ideal es muy personal, muchas veces uno está en un lugar donde no se siente bien, no tiene la expectativa de jugar, creo que le trajeron jugadores extranjeros en el equipo que estaba, no he hablado con él, hay que darle el tiempo para hablar, que juegue en Olimpia. Espero que él pueda salir nuevamente al extranjero, es un futbolista muy interesante.

Sobre el Chelito Martínez, ¿hay posibilidades que regrese a una convocatoria de Honduras?

Es un jugador interesante, me alegro por él que ha crecido, ahorita me escribió por agradecerme ya que renovó con Marathón, es un futbolista que le he venido dado seguimiento. Ahorita quiero ver a Mayron Flores, cómo se desarrolla. Entonces por eso no está, pero lo tenemos contemplado para que en cualquier momento pueda ser llamado. Ahora está mejor físicamente, está acostumbrándose a primera división, en aquel momento estaba dando los primeros pasos y no desentonaba porque figura en esa final en tercera división.

Sobre la convocatoria de Joel Castillo, jugador del Parrillas One

Llamamos a Joel Castillo de Parrillas One, lo vi en el juego entre Meluca - Parrillas. Para muchos que dicen que no vemos partidos, vemos hasta los de segunda división. Este futbolista juega como extremo o se puede alinear a la zona de volantes, este chico pinta bien. La gente espera ver un Messi que te salve, pero si un jugador que viene de tercera o segunda división es un futbolista que no va a desentonar, pero la gente piensa que cuando se convocan a estos futbolistas piensan que van a ver un Messi, Mbappé.