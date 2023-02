Diego Vázquez arremete: “Hay técnicos que salen a criticar y han sido un desastre descendiendo equipos”

”Me molesta cuando critican por criticar, sin argumentos, sin nada, por que no es hondureño, qué tiene que ver de dónde es. No entiendo si es por xenofobia. Todo el staff de la Selección es hondureño (aparte de Patricio Negreira y Pacini)”.

“Porque la decisión de Ninrod en tomar al Motagua también fue apurada. Al tener el microciclo encima tenía que decidirme por un asistente. Si es por el tema de nacionalidad, yo soy hondureño, tengo dos hijos hondureños. Pacini también tiene dos hijos hondureños, estuvo casado con una hondureña, jugó en los cuatro equipos grandes. Me parece que uno a su casa deja entrar a alguien de confianza y que es conocido. Algunos entrenadores han traído hasta sus hijos como asistentes de vídeo y nadie dice nada. Ya me parece exagerado el tema, es por criticar lo que sea, cuando yo critico tengo que tener argumentos, ya tengo 10 años de dirigir y creería que tengo derecho de elegir mis asistentes”.

“Me parece algo muy poco culto cuestionar a un técnico cuando existe el internet y con un simple correo a la AFA te solucionan. Ya la Federación llamó a la ATFA (Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino) y ahí lo certifican. Por otro lado la decisión, entiendo que todo cuestionan, comenzando por el Chelito (“Francisco” Martínez) que se enojaban porque lo llamé y ahora porque no lo llamo”.

Cabe recordar que Reinaldo Tilguath descendió en el Clausura 2021 cuando no pudo salvar al Real de Minas .

Diego Vázquez hizo referencia a lo comentado por Tilguath , pues apuntó que, “algunos técnicos que no han ganado nada, que encima han descendido equipos, salen a hablar”.

Arremetió contra Tilguath

”Me parece completamente fuera de tono que hay técnicos que salen a criticar y no han ganado nada, han descendido equipos encima, y salen a hablar, me parece una total falta de respeto. Parece que nunca han jugado al fútbol. Cuando uno critica y desea el mal a un técnico después te va mal a vos, sería bueno decírselo.

No doy nombres, no es solo uno, hay un par, que no han ganado nada y cuando tuvieron una oportunidad fueron un desastre, y después hablan con una liviandad que es increíble”.

¿Por qué trajo a Pacini?

“Es una persona de mi confianza, ya expliqué por qué. Yo traje a alguien de mi confianza como en su momento fue con Ninrod, que fue compañero mío y no tenía experiencia. Y el asistente, para información de ustedes, no dirige por más que el técnico esté expulsado, solamente reemplaza al entrenador en cancha porque el trabajo se hace todo durante la semana”.