Pedro Troglio sale a la defensa por el tema Pacini: “Es injusto para Diego Vázquez, todo es un problema en Honduras”

“Está bien que los medios hablen, pero me llama la atención cuando opinan exjugadores o actuales técnicos, yo me quiero morir cuando opinan de otro colega abiertamente. ¿Por qué Diego Vázquez tiene que escoger al que ustedes quieran? Él hace más de 20 años que está acá, si escoge a alguien es a uno que sabe de fútbol, no al verdulero o al carnicero. Pacini no es alguien desconocido en Honduras ”, agregó.

”Yo cuando elegí a Gustavo Reggi, la afición del Olimpia decía que pusiera a Óscar ‘Cocli’ Salgado. Primero, nuestro asistente tiene que ser un amigo para que sea leal, que comparta mi idea. A mi si me quieren poner a alguien, yo presento la renuncia. Si me dicen que no puedo traer al que yo quiero, mejor me quedo en mi casa. No te pueden poner a alguien que los demás quieren”, aseveró El Rulo de Luján.

“¿Acaso piensan que cuando Diego se quedó sin Ninrod solo tenía a uno en lista? Si yo tengo como a cuatro o cinco en lista por si Reggi se va. Entiendo al hondureño ofendido, pero entonces no tendría que estar un extranjero dirigiendo a la Selección, pues es factible que él traiga todo el combo de extranjeros. Además, Diego es hondureño, conoce el trabajo de todos”, profundizó.