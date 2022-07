Alex López, el ‘ingeniero’ que inicia a todo gas el Torneo Apertura con Alajuelense bajo el mando de Fabián Coito

Al final del cotejo mostró su alegría por regresar a la cancha, después de un Clausura donde estuvo relegado a la banca y fue hasta la Gran Final que reapareció . “Somos un equipo y el que está en la cancha lo trata de hacer de la mejor manera. Si me utilizan o no estaré siempre a disposición del profesor. Aquí puede venir Pep Guardiola o Mourinho que lo que necesita la afición y nosotros es el campeonato. Así vamos a saber si estamos para ser campeones”.

Mejor inicio no pudo tener el volante hondureño Alexander López en el Torneo Apertura 2022 del fútbol costarricense. Para empezar, apareció en la formación estelar de Alajuelense, el cual es dirigido por el otrora seleccionador de la H, el uruguayo Fabian Coito. Pero además fue el autor de la segunda conquista con que el equipo erizo venció 2-0 al Santos de Guápiles.

Sobre el profesor Coito señala que está a disposición de él. “Que lo conozca anteriormente no significa que voy a jugar siempre. Juegue quien juegue al final el que tiene que quedar campeón es la Liga”.

Revela que no tiene una indicación técnica directa del cuerpo técnico. “Si miras el partido, Bryan Ruíz, Celso Borges, Aarón Suárez o el mismo Freddy Góndola, tenemos una muy buena media cancha dentro y fuera del once. Al final el que esté tiene que demostrar el porqué tiene que ser titular y estar a disposición del técnico porque él es así. Si no estás jugando de la mejor manera te saca y al próximo partido vas a la banca. El entrenador tiene que venir a trabajar como nosotros y dar el máximo. Al final el aficionado y la institución lo que necesita es el campeonato”.

Este semestre Alajuelense tendrá que competir en el Apertura 2022, el Torneo de Copa y la Liga Concacaf, López admite que es un gran reto. “Debemos encararlos de la misma manera como lo hemos hecho anteriormente. Son tres torneos importantes y ya es hora de que la Liga quede campeón”.

El valioso volante hondureño salió del campo al minuto 80, ya que los manudos solo tuvieron 15 días entre un torneo y otro, por lo que dosifican cargas.