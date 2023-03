Alex López no pudo contener las lágrimas al ser consultado por el duro momento que vive Roger Rojas en Costa Rica

López no ocultó el dolor que le genera poder ver a su amigo fuera de los terrenos de juego. “La verdad que se me salían las lágrimas y uno lo único que puede hacer es solo pedirle a Dios para que las cosas salgan de la mejor manera”.

Y añade: “Cuando miro el video me pegó un escalofrío feo, no es fácil que una persona tan cercana pase una situación de esas. Sé lo importante que es el fútbol para él y que de un momento a otro te digan que tu vida depende de cuidados. Me dolió eso”.

Alex López conoce muy bien a los familiares del RoRo y eso le hace poner más triste. “Uno se pone a pensar en la familia, la esposa, los hijos y los padres”.