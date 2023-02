¡Doloroso! Roger Rojas rompe en llanto en emotivo homenaje de Puntarenas y Alajuelense en Costa Rica

Bajo ese contexto, Puntarenas armó una linda fiesta en su recinto, donde le obsequiaron una placa y el saque del partido. No obstante, Roger Rojas rompió en llanto al momento de agradecer a la afición.

En el instante que Rojas se detuvo, la afición del Puntarenas empezó a ovacionar su nombre como mensaje de apoyo al hondureño: “Y dale, dale, Ro-Ro, oh, oh, oh... Y dale, dale Ro-Ro”.

El ex Olimpia también agradeció a su familia, quien le ha brindado todo el apoyo necesario desde que se retiró del fútbol por problemas de salud.

“Agradecerle a mi esposa Alejandra, a mis hijos Roger Francisco y Sara y a mi papá, Aníbal Rojas que está aquí. Papá, te digo, volveremos más fuertes, tengo fe, Dios es bueno y esto es algo bonito, que vos te des cuenta de que aquí al Ro-Ro lo quieren. Bendiciones para todos, gracias”, precisó.

Sus compatriotas Ángel Tejeda y Alexander López estuvieron presentes en el Estadio Lito Pérez y acompañaron al futbolista en el emotivo momento.