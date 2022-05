Alfredo Mejía, capitán y titular indiscutible a un paso de ascender a la Primera División de Grecia: “Me ilusiona bastante”

El futbolista hondureño, Alfredo Mejía, está a un paso de hacer historia con el Levadiakos FC, equipo próximo a lograr su ascenso a la Super Liga de Grecia en la Primera División.

Levadiakos FC ya cuenta con la ventaja (0-1) que lograron el pasado domingo ante Veria, y ahora cerrará en casa este próximo 15 de mayo a las 7:30 am (hora hondureña).

Por su parte, el centrocampista catracho, ha acentuado una temporada destacada guiando a su equipo como capitán, razón por la que desbarata sus sueños e ilusión de conseguir esa hazaña a sus 32 años.

“La verdad que contento, ha sido un momento muy bueno. Nosotros estamos felices de lo que estamos pasando y esperamos que podamos cerrar con broche de oro y ganar esos partidos que nos falta para poder ascender”, dijo Alfredo Mejía en entrevista para DIEZ.

Ver: Burdeos se irá al descenso en el fútbol de Francia: ¿Cuál es el futuro del hondureño Alberth Elis?

Ante ello, dejó en manifiesto que le ilusiona “bastante” puesto que “es algo que lo he buscado con el equipo, tomé la decisión de quedarme pensando en este ascenso y poder poner a Levadiakos donde siempre han estado; me ilusionan esas cosas por el cariño de la gente y como capitán, poderles dar esa satisfacción”.

Y agregó: “Me ha tocado ser el guía del equipo, esperamos que podamos terminarlo de la mejor manera porque es una ilusión ascender, estar en primera y formar parte de esta historia que estamos haciendo”.

Te puede interesar: Kervin Arriaga y Joseph Rosales del Minnesota United tendrán amistoso de lujo contra un histórico de la Premier League

Mejía se ha mantenido en el fútbol griego en los últimos años. Su madurez, liderazgo y perseverancia lo han llevado a tener protagonismo en el equipo, aunque relata que no ha sido una tarea fácil.

“El trabajo es uno y la perseverancia que he tenido en los momentos difíciles porque no todo es color de rosas, además del apoyo de la familia. El trabajo nos ha hecho mantenernos tanto tiempo, me he sentido querido por la gente de acá y eso te hace las cosas más fáciles”, soltó.