“La Tota” Medina sobre polémica arbitral: “Si Olimpia se queja es porque están acostumbrados a que les den más beneficios”

Nada. Quizá un poco de gol, pero enfrentamos a un buen equipo en una instancia que no es la habitual, quizá nos faltó en esos últimos 15 metros entrar en juego, pero en líneas generales lo trabajamos bien e incluso ante la adversidad jugando con un futbolista menos durante 25 minutos y eso condicionó, pero no nos generaron ninguna situación clara de gol, solo centros desde los laterales, pero estábamos bien posicionados.

¿Qué tiene Marcelo Pereira que no jugó y si va a contar con el el próximo partido?

Fue por precaución. Venía arrastrando una molestia y preferimos preservarlo para que tenga 48 horas más de descanso. Necesitamos jugadores que estén al 100% porque venimos de un trajín de partidos importantes y jugábamos contra un club descansado con más de diez días de preparación, así que estábamos en desventajas y no podíamos dar ese tipo de margen y le tocó a Carlos Meléndez te lo hizo de buena forma.

¿Siente que ha sido un buen negocio tomando en cuenta que quedaron con diez hombres?

Siempre s condicionante, en ese sentido hicimos un gran esfuerzo e hicimos un planteamientos importantes a partir de tener uno menos, no tenemos fisuras y eso es lo más importante en casi 25 minutos.

¿Qué opinión tiene del arbitraje con esa polémica que reclama Olimpia con el gol anulado?

Generalmente no tengo ánimos de hablar del arbitraje, pero sí estábamos condicionados, sé que es un juego de contacto, pero cada contacto que tuvimos nos condicionó porque tuvimos amarillas muy rápido, pero bueno... En líneas generales, si Olimpia se queja es porque están acostumbrados a que les den más beneficio y nosotros preparamos un partido de fútbol donde tratamos que el árbitro pase lo más desapercibido posible y no nos amparamos en eso, siempre buscamos la posibilidad de jugar, pero no me quejo si cometió errores, lo hizo para los dos lados e interpretó que tenía que expulsar a un jugador de Motagua cuando pudo haber sancionado una falta antes donde pudo haber expulsado a uno de Olimpia, pero nos basamos en lo que proponemos en el juego. El árbitro tiene sus errores y se puede equivocar, sin duda, en ese sentido estamos tranquilos.

