Pablo Lavallén contra el arbitraje: “Es incómodo, nos anulan goles bien hechos, es muy dudoso”

¿Qué opinión le merece el gol anulado a Yustin Arboleda?

Una vez más. Lamentablemente, en los últimos partidos, empezando por el de UPNFM, donde también pitó Said Martínez, tuvimos un gol mal anulado por in fuera de juego que no era de Josman Figueroa, después una mano dentro del área que no se sancionó. Contra Victoria se pitó un penal muy dudoso y hoy nos pasa de vuelta.

No pido que se pite a favor nuestro, lo que pido es que tengan un segundo visor de todo, yo escuché al línea cuando se Arboleda fue a disputar el balón con la cabeza y Licona con las manos, y gana Arboleda, el asistente que está al lado de la banca le dice a Said “ojo, ojo, ojo”. Y le respondí “ojo, ¿qué? El portero no tiene el balón en las manos” y me dijo que había una carga de Bengston. La verdad es que, muy dudoso. Sumado a todo lo que viene de los últimos tres partidos y después chequeando que los goles están bien hechos, hay manos que no se cobran y penales en contra que no existen, incómoda bastante.