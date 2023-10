Andy Nájar confiesa su deseo de jugar en Olimpia y el futbolista que le está ayudando para que se incorpore al club

PALABRAS DE ANDY NÁJAR

Nivel de la Selección hondureña

La selección ha venido mejorando en cada partido, lo hemos demostrado y esperamos seguir así para afrontar los partidos que nos quedan.

Su ausencia ante Cuba

Juegue o no yo siempre estoy apoyando a los compañeros, somos una Selección y nos apoyamos el uno al otro, no se me ha podido dar la oportunidad. He tenido esas ganas de poder debutar aquí en Tegucigalpa, pero el momento va a llegar y lo seguimos esperando.

El resto de vencer a Estados Unidos o México en cuartos de final

Tenemos un mes para poder prepararnos de la mejor manera, creo que algunos compañeros de la MLS van a seguir teniendo competencia y otros no, por ejemplo su servidor no voy a tener competencia y así que me toca buscar la manera de estar al 100% para poder estar en esos partidos .

La verdad es que somos profesionales y queremos estar porque sabemos que se vienen juegos muy importantes los que se vienen. Hay que ir con todo.

¿Qué piensa hacer ya que tendrá un mes de inactividad por eliminación del DC United ?

No pude hablar con el profesor Reinaldo Rueda sobre ese tema, pero vengo hablando con Edrick Menjívar desde el año pasado para que me ayude a ver si puedo entrenar con Olimpia en todo este tiempo, primero Dios se pueda dar la oportunidad.