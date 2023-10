Luis Palma rompe el silencio tras el gol anulado en Champions y halaga al “Cholo”: “El Mundial y la Copa América están en mi mente”

No quiero ser figura, pero quiero ayudar a la Selección . Ustedes vieron que ayer los jugadores de la Liga Nacional se tiraron un partido extraordinario, muy sobresaliente, entonces eso te da el enfoque que no solo los legionarios pueden dar el golpe. La Copa Mundial y la Copa América están enfocados en mi mente.

Choco ya los goleó, ¿te gustaría anotarles?

Sí, me gustaría golear al Atlético de Madrid. Yo admiro el fútbol del Cholo Simeone, entonces, será un partido difícil, pero haremos lo mejor para sacar el triunfo.

La gente dice que Luis Palma debe mantener su humildad, ya que está escalando muy rápido, ¿cómo manejas esa presión?

Allá están los que me bajan de las nubes, entonces, trato de ser la misma persona, estar tranquilo, mantener la humildad que tengo desde siempre, como dice “he subido de fama, con respeto”, pero soy el mismo de siempre, eso me va a caracterizar siempre, de ser la misma persona con mis amigos, con las personas que conozco. Creo que las personas no te terminan a conocer a uno. Me pueden ver aquí y han de decir que soy muy agrandado, pero en mi interior no lo conocí y dirá “estuve equivocado”.