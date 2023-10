DT de Cuba revela los tres jugadores de Honduras que le sorprendieron y explica la eliminación: “Son futbolistas amateurs”

ENTREVISTA CON DIEZ

¿Qué resumen tiene del partido de Cuba ante Honduras?

Estamos preparados que iba ser muy fuerte, era un equipo que tenía que ganar obligatoriamente, la calidad de los jugadores inmensa, el estadio como estaba. Nosotros teníamos jugadores demasiados jóvenes, sin experiencia en este tipo de nivel, veníamos preparados, queríamos, pero nuestros dos errores eran nuestros, la inexperiencia y dos goles no es fácil remontarlos.

¿Qué destaca de Honduras?

La calidad individual de sus jugadores, cuando tiene muchos jugadores con calidad individual le puede dar solución a este tipo de jugadores. El jugador número 12 es importante, se sobreponen a las adversidades porque saben que se les exige, sabe que tienen lograrlo, son una selección mundialista.

LEA TAMBIÉN: A falta de goleadores, Denil Maldonado aparece en el área y de cabeza rompe el cerrojo de Cuba por la Nations League

¿Pesó el ambiente del Nacional?

Claro que sí, son jugadores que no tienen experiencias y son amateurs. El lateral izquierdo de nosotros es amateur, no está en ningún club, le pesó.

¿El resultado es el reflejo de lo que sucedió en la cancha?

No tanto, porque al final son dos errores nuestros, no hubo esa claridad, ese penalti hay que ver si fue penal tan claro, pero no creo que haya sido para cuatro goles, pero fueron los que cayeron.

Al final, ¿queda tranquilo con el rendimiento al lograr los dos partidos?

Sí, sacarle un punto a Honduras no se lograba desde 1971 a este tipo de nivel. Ya en este partido no pudimos contra los jóvenes, es una cancha rápida, el entorno que se vive es difícil. No estamos contentos porque a nadie le gusta perder por cuatro goles. Al final, hay que analizar lo que pasó en Liga de Naciones, ya que nos mantenemos ahí.