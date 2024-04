Bárbara Murillo confiesa su deseo: “Me gustaría terminar mi carrera en Arabia Saudita”

La Liga MX Femenil ha recibido con los brazos abiertos a una defensora excepcional como lo es Bárbara Murillo, la capitana de la Selección Nacional de Honduras, quien con 29 años de edad y un bagaje de experiencia internacional, se ha destacado como una de las figuras hondureñas. En el vibrante mundo del fútbol femenino, la presencia de la exjugadora de FC Lustenau Dornbirn Ladies de la segunda división en Austria, destaca a base de fuerza, quien ha labrado un camino impresionante desde sus inicios en las canchas de Estados Unidos hasta convertirse en la primera futbolista catracha en relucir en la Liga MX Femenil con su destreza. En una entrevista con Diario Diez nos menciona los momentos más significativos de su carrera, desde sus inicios en las canchas estadounidenses, el orgullo que siente al representar a su país hasta su papel como defensa del Puebla de México.

ENTREVISTA CON BÁRBARA MURILLO

—¿Cómo se sintió al ser la primera futbolista hondureña en jugar en México? Ha sido una bendición, es algo que soñé alrededor de tres años. Estuve hasta a punto de tirar la toalla, en el sentido que ya me iba a olvidar de poder llegar a la liga mexicana, pero Dios es grande, me dio la dicha y aquí estamos. —¿Cómo ha sido la transición de jugar en segunda de Austria a llegar a una de las ligas más profesionales? Al principio llegué al equipo con un poco de nerviosismo ya que es un fútbol que ha crecido un montón, estamos hablando que la liga mexicana ahora está en una de las ligas más top del mundo. Poder estar acá y sobre todo en Puebla, ha sido una bendición. Me han recibido muy bonito, tengo unas compañeras muy talentosas y es un sueño cumplido, algo más que por fin puedo darle esa marca. —¿Qué diferencias encuentra entre el ambiente de fútbol femenino en Honduras y en México? Está por encima en todos los sentidos. Te platico un poco de mi día a día, nosotras entrenamos básicamente todos los días, entrenamos de las 7 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Primero es en el campo, después del campo pasamos al gimnasio. Los entrenos son de un nivel en el que siempre quise estar. He pasado por Europa, Estados Unidos y los entrenamientos aquí en México son de calidad, es más que un sueño que me ha ayudado bastante a crecer en mi fútbol. Todavía creo hay un poco más de años en mí para que pueda seguir dándole, ya sea aquí en Puebla o en otro equipo; que sea lo que Dios quiera, pero en lo personal me gustaría terminar mi carrera en Arabia Saudita.

—¿Qué destacarías de tu experiencia en el equipo de Puebla hasta el momento? Aparte de ser la primera hondureña de poder llegar a esta liga, por los momentos estoy experimentando lo que es volver a estar en la banca. (Destacaría) la adaptación, llegué al torneo un poco tarde por problemas de visados, pero con la perseverancia, con esas ganas y esa hambre que vine de querer estar en esta liga puedo superar este momento. Lo único que quiero es poder ser protagonista en mi posición, defensa central, y poder abrir las puertas para un futuro en el que cualquiera de mis compañeras en Honduras pueda llegar a estar en esta liga. —¿Qué lecciones has aprendido o qué oportunidades has encontrado desde que te uniste al equipo en México? Honestamente, a rodearme de todas las cracks que hay aquí en el fútbol y aprender lo más que pueda, trato de ser como una esponjita y agarrarme de todo lo bueno que yo puedo. He tenido oportunidad de hacer pretemporada con Pachuca y compartir con jugadoras como Jennifer Hermoso, Charlyn Corral y es algo muy bonito. El ambiente en el equipo es algo que para mí es lo que más me ha gustado porque es un ambiente bien sano, aquí cada quien pasa en su mundo, vamos a los entrenos, después de los entrenos cada quien a lo suyo, por esa parte he admirado eso muchísimo. —¿Cuáles son tus metas personales como futbolista, tanto a nivel individual como con tu equipo en Puebla? Ya son 30 años que tengo y el fútbol femenino por fin ya está creciendo de la manera que tanto soñé como niña, eso es algo muy bonito. A mí me gustaría dar un salto a otro equipo aquí en México y poder terminar en Arabia Saudita, que es una liga donde muchos jugadores de la pro siempre suelen a terminar sus últimos años, sí me gustaría eso. Tengo a muchas personas diciéndome que me ven como entrenadora de la Selección; no sé todavía, pero si llega ese chance y se me da, pues lo que sea por nuestro fútbol femenino del país. —¿Qué te gustaría lograr tanto en tu carrera profesional como en el fútbol femenino de Honduras? Seguir abriendo puertas. Yo creo que Bárbara Murillo está empezando a recorrer bastante en Estados Unidos, ahora en México, eso ha ayudado bastante. Cuando participamos en competencias internacionales con nuestro país ayuda bastante en el sentido que, equipos hoy en día buscan mucho las participaciones de jugadoras seleccionadas para poder llegar a equipos grandes.

—¿Cómo esperas que tus acciones y tus palabras ayuden a mejorar las condiciones para las jugadoras en Honduras y en otros lugares? Mas que todo quiero incentivar que si tú luchas por tus sueños y mantienes esa postura de que trabajando y dando todo de ti puedes llegar muy lejos. Te comento que yo tuve que pasar por muchas adversidades para poder estar donde yo estoy, pero el detalle está en nunca rendirse, me he agarrado mucho de Dios, le doy gracias a Dios por tener los padres que tengo, que han sido un apoyo fundamental en mi carrera y siempre me han apoyado en cada locura mía y pues mira donde estoy ahora. Entonces más que todo lo que yo quiero mostrarle al mundo es que si yo puedo, ¿por qué tú no puedes? —¿Cuál es la importancia del fútbol femenino en la sociedad hondureña, y cómo puede influir en temas más amplios como la igualdad de género? Muchas jugadoras han tenido que dar su sueño por hecho ante la falta de oportunidad, por falta de apoyo. La igualdad se basa en la oportunidad de que el fútbol femenino vaya creciendo todos los días aún más. Lo único que todas queremos es tener más oportunidades para vivir del fútbol y en Honduras desafortunadamente no podemos vivir del fútbol. Todas jugamos por amor, por amor al deporte, por amor a nuestra selección y es hora de por fin dar un cambio y brindarles oportunidades a muchas niñas talentosas que hay en nuestro país que quieren llegar lejos y representar nuestro país de la misma manera que yo lo estoy haciendo. —¿Qué mensaje le gustaría enviar a las jóvenes que sueñan con jugar fútbol profesionalmente en Honduras? Que se sigan preparando, que sigan soñando porque los sueños sí se cumplen. Que se preparen, aunque nadie las esté viendo, pero prepararse en lo personal, ya sea entrenando en parques, en canchas, salir a correr, porque uno nunca sabe quién está viendo. El mensaje que me gustaría darle a todas las mujeres de Honduras es que sigan luchando por sus sueños, que sigan soñando en querer llegar lejos, más en un deporte que venimos luchando porque crezca y vamos a seguir alzando la voz para que, de una vez por todas seamos escuchadas y podamos soñar y poder vivir de algo que hoy en día muchas jugadoras lo están haciendo.

—¿Cómo cree que el fútbol femenino puede ser un agente de cambio en Honduras y en otras partes del mundo? Los países centroamericanos cuentan con jugadoras muy importantes. En todos los países hay extranjeras, imagínate si nosotras en Honduras pudiéramos hacer lo mismo por otros países, ya sea Nicaragua, España, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador. Sería muy bonito tener ese gran apoyo que queremos de nuestro país y que seamos mencionados de una manera digna, donde digan: “hey, miraste el partido entre Motagua y Olimpia, qué duro que fue” o ir al estadio y darles ese apoyo a las niñas. No somos las únicas que nos gusta el fútbol, te aseguro que en Honduras hay millones de niñas que quieren jugar, pero no lo hacen porque llegan con la mentalidad de: “no, pero es que imagínate jugar potras todos los días, jugar torneítos todos los días, ¿a dónde me va a llevar esto?”. Lo hacen solo por pura diversión, cuando en realidad hay tantas personas talentosas en nuestro país que quieren una oportunidad de demostrar lo que llevan adentro.