Bragantino de Brasil acaba con el sueño de Águilas Doradas de Elison Rivas en la Copa Libertadores

El Red Bull Bragantino espera ahora para pelear por un cupo en la fase de grupos de la Copa Libertadores por el vencedor de la serie entre el Botafogo y el boliviano Aurora, que igualaron 1-1 en el primer partido, en Cochabamba.

- ¿ELISON RIVAS? -

El hondureño Elison Rivas no vio acción en este compromiso de Copa Libertadores. El lateral izquierdo catracho se quedó en la banca. Hernán “Bolillo” Gómez no metió al futbolista ex Real España.

Elison Rivas suma cuatro partidos con Águilas Doradas en la primera división del fútbol de Colombia. El catracho está en la prelista de la Selección de Honduras de cara al repechaje ante Costa Rica.

- FICHA DEL DUELO -

Red Bull Bragantino: Cleiton - Juninho Capixaba (Guilherme, 59), Nathan, Léo Ortiz, Luan Candido - Jadson, Eric Dos santos (Bruno Goncalves, 65), Lincoln - Helinho (Ignacio Laquintana, 80), Eduardo Sasha (Talisson, 80), Vitor Hugo (Thiago Borbas, 46).