Cerro Largo cambió de técnico pero el equipo no mejora y el hondureño Jorge Benguché sigue sin encontrar el gol

Los azuliblancos no salen del hoyo, una situación que también se ha llevado de encuentro al catracho, que no logra encontrar la vía del gol con el club uruguayo.

Cerro Largo no levanta cabeza. El equipo donde juega el delantero hondureño Jorge Benguché atraviesa un momento de apremio en la primera división charrúa.

Esos resultados han hecho que Cerro haya destituido a Danielo Núñez, técnico que fue quien aceptó el fichaje del hondureño Benguché.

En sustitución de Núñez llegó el argentino Héctor Bracamonte, sin embargo, la tónica no varía y los arachanes siguen sin encontrar la ruta a la victoria.

Benguché es el delantero que más ha jugado con la entidad uruguaya, no obstante, el centroamericano no ha aprovechado la oportunidad y en 10 partidos no ha podido lograr mecer las redes.