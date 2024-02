Choco Lozano es presentado con Almería tras debutar y confiesa por qué fichó con el último de la tabla en España

“Yo necesitaba salir para tener minutos. Sé cuál es la situación del club, pero veo al equipo bastante unido y optimista y eso me gusta. Conozco la categoría, sé lo difícil que es. Muchas veces, cuando te empiezas a meter en estas dinámicas, vas a los partidos pensando: ‘qué difícil es el siguiente partido’, pero pienso que con el trabajo que está haciendo el equipo, tarde o temprano va a llegar la recompensa. Esperemos que más pronto que tarde llegue esa victoria y que la dinámica cambie”, dijo Lozano en su presentación.

Lozano salió a mitad de temporada del Getafe tras no contar para el técnico José Bordalás, pues solo lo puso a jugar en seis partidos, por lo que en busca de mantenerse activo, decidió fichar con el último posicionado y condenado al descenso en España.

“Hay que seguir creyendo. No podemos bajar la cabeza y tirar la toalla. Tenemos que salir a competir el siguiente partido. Pensar más allá de eso, nos haría daño. Hay que pensar en sumar de tres el siguiente partido y así será más fácil para nosotros”.

“Desde fuera se veía un equipo muy competitivo y que tienen jugadores que pueden marcar diferencias. Lamentablemente, por unas cosas u otras, no han tenido esa suerte. Como equipo, el Almería no tiene nada que envidiarle a ningún otro equipo de Primera División, pero las dinámicas son así, te metes en ellas y es muy difícil salir de ahí. Si ganas un partido te cambia la mentalidad y con ese impulso puedes empezar a tener alegrías. El trabajo es fundamental y hay que seguir siendo optimistas”.

Casi con total seguridad, será titular en el próximo partido.

“Yo estoy físicamente bien, me siento bien y tengo ganas de jugar. Ojalá que me tomen en cuenta para salir de inicio, pero bueno eso es una decisión del entrenador. Yo estoy preparado y con muchas ganas de salir de titular”.

¿Cómo va a auto exigirse sin tener competencia arriba?

“Es una cuestión de mentalidad, de estar preparado y de tener las cosas claras. Yo creo que sí hay otros dos delanteros que pueden estar ahí siempre (Baptistao y Marezi). Vine con la mentalidad de terminar bien lo que queda de temporada para sumar y aportar. Eso no me va a permitir relajarme en ningún momento, al contrario, me hace exigirme el doble para estar bien en cada partido”.

¿Conocía al club antes de llegar?

“Sí, desde fuera se veía un club que está creciendo. En cada mercado de fichajes hacen un gran esfuerzo por tener buenos futbolistas. Ahora desde dentro se nota el buen trabajo. Lamentablemente, esto del fútbol es así, puedes hacer un buen trabajo, pero en LaLiga los partidos son cada vez más complicados, los otros equipos te van poniendo las cosas cada vez más difíciles y cuando entras en esa dinámica es difícil salir de ahí. Vamos últimos en la tabla, pero a nivel de club el Almería está haciendo un buen trabajo”.