Choco Lozano provocó penal, casi marca un golazo, pero el Cádiz cayó contra el Elche en la liga española

Sin embargo, su compañero y capitán Alex Fernández no pudo convertir la pena máxima en gol para poner tablas, tras el tanto que había marcado Fidel Chaves por la misma vía en el 13. Con el 1-0 en contra, el Cádiz se marcharía al descanso.

El Choco arrancó en el once titular y jugó los 90 minutos. Su primer aviso fue en el 22 cuando intentó rematar dentro del área, pero fue víctima de una falta que el juez no dudó en sancionar como penal. Vaya patadón se llevaba el catracho.

José Antonio Morentes aprovecharía para marcar el segundo del Elche al 75. Alex Fernández, que había errado el penal, puso el descuento en el 90+1 y cuando todo parecía que el duelo acabaría con el 2-1, apareció en el 90+2 José Antonio Ferrández para sepultar al Cádiz.

Pero no sería la última. Cuando el juego ya agonizaba, Lozano estuvo a punto de conectar un centro desde la derecha que se paseó por toda el área chica del Elche. El Choco no anotó porque la suerte no estuvo de su lado.

Cabe mencionar que el ariete hondureño suma 15 partidos esta temporada en la liga española y lleva cinco tantos. El siguiente compromiso para el Cádiz será hasta el próximo lunes cuando reciba en casa al Granada.