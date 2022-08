Choco Lozano y sus revelaciones sobre Honduras: la mala organización, Fabián Coito debió seguir y responde a las críticas

Además, responde a las críticas recibidas de parte del medio local debido a que su participación con Honduras no ha sido satisfactoria individualmente.

No tenemos esa paciencia y al final te vas estancando. También tuvimos muy mala suerte en algunos partidos como contra Panamá que ganabamos 2-0 y nos lo dieron vuelta en los últimos 15 minutos, algo histórico, no recuerdo que en una eliminatoria se marcaran tres goles tan rápido y nos pasó a nosotros.

Creo que Fabián Coito era el entrenador que lo podía sacar adelante, pero en el país vivimos el fútbol de una manera muy apasionada y cuando los resultados no salen lo primero que se intenta es cambiar el entrenador, es lo que pensamos que es la solución.

“Creo que pasó factura, o está pasando factura, la mala organización general de la Selección. Cuando las cosas salen mal termina repercutiendo, no digo que es por eso que no fuimos al Mundial, pero creo que el país se equivocó en exigir un cambio de entrenador.

Por ejemplo Panamá, no tenía grandes estrellas y se miraba un equipo unido y sólido en el campo, que es lo que al final pesa más que un nombre o un jugador que juegue en tal liga. Honduras no fue un equipo sólido y eso se notaba en los partidos, eso es culpa de todos como selección, nos tiene que servir como experiencia que debemos ser una selección más unida, porque así se logran los grandes objetivos”.

“Lo que te decía antes. Cuando todas las selecciones van creciendo es complicado. El fútbol no es solo atacar, también tenemos que saber defender, es un deporte en conjunto. Si fuera por tema individual dirías que hay favoritos, es lo bonito del fútbol.

Pensaba que con el tridente mortal de Quioto, Choco y Elis no había manera que Honduras no fuera al Mundial. ¿Qué pasó?

“Ja, ja. Mucha presión, la verdad (risas). Presión hay, bastante. Muchas veces no entendemos es complicado, como futbolista quieres que las cosas salgan bien cuando juegas con tu país, pero x o y razón cuando estoy allí no ha salido bien.

¿Qué ha hecho para jugar en el fútbol español por nueve años?

“Mucho trabajo y perseverancia sobre todo. En los momentos malos tener paciencia, que es donde los futbolistas suelen equivocarse, cuando atraviesan por un momento difícil bajan los brazos y se quieren regresar a su país, a su zona de comfort.

He sido un luchador, que es por lo que he podido estar muchos años aquí. Hay que creer que como centroamericanos no hay nada que envidiarle a ningún otro país o zona, eso está en nuestra mente y uno puede llegar tan lejos como quiera”.