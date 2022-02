Christian Bonilla, hondureño del Rayo Vallecano, es admirador de Costly y Pavón

“Firmé con el tercer equipo del Rayo, estaré entrenando y jugando partidos con el equipo C. Yo llegué al Rayo a hacer pruebas, después de unas semanas el mister se interesó y Morris Pagniello (representante mediático) me ofreció al equipo”.

El nacido un de 2 de mayo del 2001 en Durham, Carolina del Norte, Estados Unidos, es de padres catrachos. Ambos son originarios de Aramecina, Valle, en el sur de la República de Honduras.

“He visto varias páginas y en redes sociales han puesto sobre el fichaje”, afirmó el joven futbolista que maneja muy bien el idioma español. Desde pequeño viajó a Honduras, pero debido a su sueño de ser futbolista no llega al país desde hace 12 años.

“Siempre he soñado representar a una Selección y jugar al fútbol. Ahora estoy enfocado en donde estoy y busco hacer bien las cosas”, dejando claro que no le diría que no a la posibilidad de jugar para la escuadra catracha.

Christian Bonilla es admirador y fiel seguidor de la Selección de Honduras, admira a los exjugadores Carlo Costly y Carlos Pavón y espera algún día llegar a sudar la camiseta de la “H”.