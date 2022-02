Luis Palma estuvo como suplente en el triunfo del Aris contra AEK por la Superliga de Grecia

Luis Palma apareció por primera vez en una nómina con el Aris Salónica de la Superliga de Grecia. El mediocampista ofensivo hondureño fue citado para el partido ante el AEK.

Los del catracho triunfaron 2-1 in extremis en un clásico griego bastante vibrante donde el ex jugador del Vida no fue de la partida, pues se quedó todo el partido calentando banca bajo un frío terrible.

El Aris de Salónica comenzó ganando la contienda al 44’ luego del gol del delantero senegalés Badou Ndiaye pero la visita consiguió la paridad al 86’ con tanto del argentino Sergio Araújo.