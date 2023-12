Denil Maldonado habla de su experiencia con Chiellini, de su futuro y confirma a qué equipo tiene como prioridad para firmar

La verdad que yo siento que fue un bonito año. La verdad que sí tuve mucha participación, el profe me tomaba en cuenta, pero bueno, creo que ya no depende de mí. Yo hice mi trabajo, ya creo que depende más que todo de Los Ángeles.

¿Vas a quedarte allá por la experiencia que has tenido?

Ya me está cambiando de equipo (risas). Yo la verdad todavía no tengo nada en concreto, como vuelvo a repetir, yo ando de vacaciones disfrutando con mi familia y si Dios lo permite y me quedo, pues gloria a Dios, si no, pues veremos qué ofertas pueden salir.

¿Tu primera opción es quedarte en Los Ángeles ?

Sí, como lo vuelvo a repetir, Los Ángeles tienen la prioridad y para mi ellos son la primera opción. La verdad que no he tenido plática, yo obviamente acabo de llegar, vine a disfrutar el partido, me gusta ver siempre la final y bueno, aquí andaba disfrutando.

¿Tu prioridad es mantenerte en el extranjero?

Sí, Los Ángeles tienen la opción, yo estoy de vacaciones, mi representante es quien maneja el tema

¿Qué pasó que no te has podido consolidar con tu equipo en la MLS?

Obviamente creo que siempre ha sido competencia sana, el profe decide quién es el que juega, uno siempre tiene que trabajar bien y bueno, yo estoy tranquilo, he trabajado bien, obviamente que tuve mis posibilidades de estar siempre de titular, pero creo que tuve buena participación y ya no depende de mí, como lo vuelvo a repetir. Ya depende del profe de quién pueda iniciar los partidos.

Se ha retirado del fútbol Chiellini, ¿qué nos puedes contar sobre eso?

La verdad que es una experiencia muy linda estar con esa figura, verlo en el camerino, entrenar con él, uno no se lo imagina, creo que son bonitas experiencias. Aprender de grandes jugadores que han jugado en Champions, Copas del Mundo, etc. Es bonito aprender de ellos.