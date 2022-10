Periodista griego revela el verdadero motivo por el que Edwin Rodríguez sigue sin debutar con el Aris FC

A más de un mes desde su fichaje por el Aris de Grecia, Edwin Rodríguez sigue sin poder debutar y su ausencia ha provocado muchas especulaciones. Se reportó que el jugador no se acomodaba al plantel y otras informaciones apuntaron a que no se ha acoplado a las demandas tácticas del estratega Alan Pardew .

La Superliga de Grecia permite hasta cinco jugadores con pasaporte no europeo por partido y sumando al otro hondureño Luis Palma, la entidad helena ya tiene los puestos ocupados.

‘‘Hola y gracias por contactarme. Edwin seguramente hará su debut en los próximos partidos, pero el problema es que no es un jugador comunal, ya que es de Honduras y no de Europa’’, comenzó explicando Sideridis en un diálogo con ‘El Once HN’.

‘‘Aris tiene cinco jugadores no comunales, que es el límite para un equipo griego. Debutará, como te mencioné, en los próximos partidos’’, añadió el reportero.