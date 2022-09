Edwin Rodríguez y su primera entrevista como jugador del Aris FC: Revela cuándo se dio cuenta del fichaje, rememora los sacrificios hechos y lo que Troglio le dijo

Mientras los perritos de la casa ladraban, la pequeña Mía Samantha caminando de un lado a otro y ante la presencia de sus seres queridos, así fue el último día del mediocampista hondureño en el país previo a volar a Grecia a incorporarse a su nuevo club, el Aris de Salónica de la Superliga helénica. VER MÁS: Edwin Rodríguez y los traspasos del Olimpia al fútbol de Europa Y es que la Liga Nacional pierde a uno de los jugadores que mejor trata la redonda, pero gana en nombre y presencia en el fútbol de Europa. Edwin Rodríguez le dio la oportunidad a DIEZ de presenciar sus últimas horas en Honduras en familia, donde disfrutó del calor de los suyos y de donde salen las ganas de salir adelante. No faltó nadie. En casa de su suegra, doña Edith Pineda, en San Pedro Sula, el mediocampista catracho pasó el último momento y nos atendió para brindar su primera entrevista como jugador del Aris FC, donde será compañero del otro hondureño Luis Palma, quien lo espera de brazos abiertos. Edwin Rodríguez no estaba solo pues aparte de la presencia de su suegra y de su novia Vanessa Hernández, el jugador siempre tiene a su familia presente. Su mamá, papá, sus tres hermanas y los tres sobrinos lo acompañan en todo momento y vivieron junto a él unos instantes que seguramente extrañará por un buen tiempo.

“Me celebraron el cumpleaños anticipado”, cuenta antes de comenzar la charla con DIEZ mientras se quitaba la gorra Nike que llevaba puesta y de paso se secaba el sudor de la frente. La felicidad del jugador era palpable y los nervios también. Se mostraba ansioso de emprender esta aventura y no escondía su nerviosismo. Cuando ya estábamos cómodos para comenzar y después de que su amable suegra nos ofreciera agua y un delicioso pastel tres leches, Edwin sorprendió y pidió un momento para entrar a la casa y así tener un último gran detalle con el Olimpia; se fue a cambiar de camiseta y salió con el atuendo que recién lanzó al mercado el club blanco en conmemoración a los 110 años de fundación. “Está bonita, me gustó y la fui a comprar para llevármela a Grecia”, dijo mientras tocaba su lado derecho, donde aparecía el logo vintage de la institución blanca. En medio de la nota, su novia salía de la casa y lo quedaba viendo con mucha atención. En algún momento de la entrevista Edwin se quebró al hablar de su familia y es que cómo no, si su fan número estaba en casa; su papá, a quien se le inflaba el pecho cuando hablaba de su hijo. “Misión cumplida”, fue la frase que el patriarca nos dijo una vez entramos al hogar.

LA ENTREVISTA DE DIEZ A EDWIN RODRÍGUEZ: ¿Cómo te sientes previo al viaje a Grecia?

Te lo digo sinceramente, estoy nervioso pero feliz porque se me ha cumplido un sueño, pero con la ayuda de Dios no se hubiera logrado. Voy a tomarlo de la manera más responsable. ¿En qué momento te dieron la noticia?

Me lo dijeron hace tres semanas atrás, ya había el rumor, pero oficialmente fue después del partido contra Diriangén y se me dice que está prácticamente todo cerrado y que no hay marcha atrás. ¿Antes de anotarle gol a Diriangén no era oficial?

Sabía que estaban platicando las directivas y del interés del equipo, pero nada oficial. Ya después del partido me dijeron oficialmente que todo estaba avanzado y gracias a Dios se pudo concretar. Cerraste con broche de oro dejándolos en la próxima fase de la Liga Concacaf...

Claro, para mí todos los partidos eran especiales, los miraba como un sueño y que mi fase con Olimpia terminara de esa manera. Yo me voy contento porque sé que ayudé al equipo y lo hice con un gol y asistencia.

¿Qué significó ese beso al escudo?

Para mí significa mucho porque desde muy pequeño fluyó el amor al equipo y siempre me inclinaba a Olimpia. Desde chico era un sueño ver a los jugadores históricos que habían en el plantel: Danilo Tosello, Wilson Palacios, Danilo Turcios. Para mí fue un sueño haber jugado en Olimpia y casi en los goles siempre hacía eso. Tras concretarse tu fichaje, ¿qué hablaste con Pedro Troglio?

El profe siempre fue tranquilo, calidad de persona. Antes de un entrenamiento o un partido le hice saber del interés del Aris hacia mí y solo me dijo que se alegraba y solo esperaba que se concretara la transferencia o préstamo. Antes del partido con Diriangén solo me decía que disfrutara y el último día que lo vi, me aconsejó y me dijo que allá era más serio que aquí en Honduras, la alimentación, descanso. ¿Los consejos de Troglio cómo los tomas?

Los consejos que siempre me dan los tomo de la mejor forma, sé que me quieren ayudar y mejorar algo en mí. Con el profe no fue la excepción y siempre influyó en eso de poder ser mejor persona y como futbolistas de poder hacer crecer lo que ya tenía. ¿Cuánto representa la familia para ti?

Todo, es la bendición más grande que Dios me pudo haber regalado. Estoy muy orgulloso y en la vida no pediría nada más que mi familia. ¿Cómo sientes el cariño de tu madre y toda la familia?

(Se quiebra, traga seco y responde) Las personas tal vez no miran el esfuerzo, sino solo lo futbolístico y los que están siempre es mi familia, mi novia, mi suegra y es en esos momento que dices que eres muy afortunado de tener esas personas. Tener la familia que tengo es un premio de Dios.

¿Qué tantos sacrificios han hecho para llegar a esto?

Desde los 12 años luchando en las ligas menores en San Pedro Sula y luego en Tegucigalpa. Todo en la vida cuesta y vengo de una familia clase media, no faltaba nada, pero tampoco sobraba. Yo miraba el esfuerzo de mi papá y mi mamá que a veces no tenían y buscaban la manera que yo me movilizara para ir a entrenar a San Pedro Sula. ¿Qué piensas ahora que el fútbol te da esta oportunidad para retribuirles a ellos lo que hicieron por ti?

Para mí esto representa un paso, no quiero solo ir y regresar, quiero cumplir muchas metas que con la ayuda de Dios lo puedo lograr. ¿Te tocó sufrir algún momento?

En temas económicos como otros colegas no, pero sí cosas personales que se te presentan o estás pasando un mal momento y los mensaje de amor llegan de ellos (familia) en ese momento. Mi familia pudo pasar un momento crítico económico y yo miraba el esfuerzo que hacían hasta lo imposible para que no me faltara nada. ¿Eso vale oro para ti?

Eso no tiene precio y por eso a ellos los honro con respeto, ser amable con ellos. Lo que he pasado ha valido mucho por lo que han hecho por mí.

¿Cuáles son tus expectativas en este viaje?

Primero llegar e instalarme, sé que voy a un equipo importante en Grecia y que hay competencia con buenos jugadores y esperar mi momento que no llegará así por así. ¿Hay mucha nostalgia por el viaje?

Yo estoy claro lo que representa ser futbolista y a veces te perdés muchas cosas: tu familia, fechas especiales y lo tomo de una manera más tranquila. Los voy a extrañar, pero adelante va cumplir ese sueño. ¿Te sientes preparado para cumplir este reto?

Sí, debo de adaptarme primero, ir a trabajar. Si ellos pusieron la mirada en mí es porque estoy preparado. Voy con toda la ilusión de ir a lograr cosas importantes. ¿Hubo otras ofertas de otros equipos?

Nunca lo mencioné, pero mi representante me decía que había interés de clubes de Estados Unidos y mexicanos, pero no me dio nombres específicos. Hubo muchas ofertas, pero no dependía solo de mí sino del Olimpia. ¿Por cuánto tiempo vas a firmar con el Aris?

Voy por un año de préstamo con opción de compra. Las directivas se pusieron de acuerdo en lo económico y aprovecho para agradecer al presidente Rafa Villeda y Osman Madrid que ayudaron para que se diera esto.

¿Costó mucho que se pusieran de acuerdo?

Olimpia siempre ha sido así, no solo conmigo, pero fueron como tres semanas negociando y gracias a Dios se pudo dar. ¿Del equipo qué conoces?

Sé que es un equipo histórico en Grecia, uno de los cinco más grandes del país, son de la segunda ciudad más importante, la afición y que han jugado copas internacionales. Para mí es un orgullo representar esos colores. ¿Con Luis Palma qué has hablado?

Me preguntó si era cierto porque en Grecia sonaba el rumor. Le dije que las directivas estaban tratando de llegar a un acuerdo y me dijo que ojalá se diera el acuerdo y que allá me esperaba. ¿Crees que la Liga de Grecia te vendrá bien?

Me considero un jugador dinámico y creo que las canchas se prestan para eso. Aquí es muy difícil y yo voy con la mentalidad de hacer bien las cosas. Sé que el entrenador es nuevo y me hará bien para crecer en lo futbolístico. ¿Qué tanto dinero le dejará tu préstamo al Olimpia?

Ja, ja, ja eso queda entre clubes y a mí solo me queda ir a representar bien al equipo y al país. Me gustaría abrir puertas para así se le de la oportunidad a otros compañeros.

¿Futbolísticamente a quién le debes este logro?

Todas las personas que como entrenadores, futbolistas, directivos, afición, siempre te ayudan si lo tomas de una manera humilde. Siempre de todo tomo lo bueno. Siempre le agradezco a Dios por cumplir el sueño de jugar en primera división con el equipo más grande y ahora a Europa. ¿Alguna vez pensaste que el viaje a Europa sería rápido?

Nunca. Cuando estaba pequeño solo pensaba en divertirme, hacer las cosas bien. Ahora que vengo al equipo, la selección y hago bien las cosas, pues también tengo la oportunidad de salir. Ahora puede ser diferente, salir de mi pueblo a una ciudad tan grande como Salónica, pero ese mismo sueño dentro de mí va a estar como que estuviera jugando en una cancha en mi pueblo. ¿Su debut cómo lo recuerdas?

Fue un partido que perdimos 2-1 contra Juticalpa y en ese tiempo Olimpia andaba sediento de títulos, había una sequía de tres años. Esa fecha queda marcado y fue un sueño. Fue con el profe Piscis Restrepo. ¿Te duele dejar al Olimpia en plena competencia?

Sí, me hubiera gustado irme ganando un título internacional, ya que no lo había conseguido, pero también estaba esperando esta oportunidad hacer ratos y ahora se pudo dar. Mi deseo es que Olimpia siempre triunfe, que gane la Liga Concacaf, dejo una familia de hermanos.

¿Los miras para campeones de los dos títulos?

Creo que nos lo merecemos, al Olimpia se le exige más que a los otros equipos y para mí se lo merecen y están en la capacidad de lograr los dos títulos. ¿Qué otro futbolista miras migrando al extranjero después de ti?

Creo que uno de los que ya estuvo afuera es Denil Maldonado, pero con el respeto de todos los demás es el mejor central junto con José García. Deberían de salir al extranjero. ¿Ya tienes asignado tu número de camisa en Grecia?

No, la verdad que no, hasta ahora que llegue me imagino que se verá eso. El número que siempre me gustó fue el ocho por uno de los jugadores que miré que fue el mejor como Wilson Palacios e Iniesta que siempre lo seguía.