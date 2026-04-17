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El Hijo de Nicolás Cardozo, nacido en Honduras, destaca en Uruguay y la FFH ya le sigue los pasos

Se trata de Faustino Lobariñas, extremo de 12 años, quien nació en Honduras, hijo del exjugador uruguayo Claudio Nicolás Lobariñas Cardozo, cuando militó en Real España

  • El Hijo de Nicolás Cardozo, nacido en Honduras, destaca en Uruguay y la FFH ya le sigue los pasos

    El hijo de Claudio Nicolás Cardozo es elegible para las selecciones menores de Honduras ya que tiene la documentación catracha, es nacido y vivió muchos años en el país cuando su padre estaba activo.
2026-04-17

La llegada del español, Francis Hernández, a la Federación de Fútbol de Honduras, ha comenzado con un exhaustivo trabajo en la búsqueda de talento para las selecciones menores y ha llegado hasta la capital de Uruguay, donde un futbolista con pasaporte hondureño, destaca en las inferiores del Racing de Montevideo.

Se trata del Fustino Lobariñas, un extremo de 12 años que nació en San Pedro Sula, tiene pasaporte hondureño y uruguayo. El futbolista que se forma en la academia del Racing, es hijo del exjugador del Real España, Marathón, Olanchano y Vida, Claudio Nicolas Lobariñas Cardozo.

La historia de Faustino es parecida a la de los hijos de futbolistas hondureños que han nacido en otros países. Él nació en una popular clínica de San Pedro Sula y actualmente es categoría 2014, elegible para las selecciones Sub-13 y Sub-15.

Faustino nació en la Clínina Bendaña de San Pedro Sula cuando su padre, Nicolás Cardozo, jugaba para Real España, donde fue campeón en 2013.

Faustino nació en la Clínina Bendaña de San Pedro Sula cuando su padre, Nicolás Cardozo, jugaba para Real España, donde fue campeón en 2013.

Su padre, Claudio Cardozo, ha confirmado que el deseo de Faustino es poder representar a las selecciones de Honduras, pues es un futbolista que creció en San Pedro Sula cuando su padre destacaba con la camisa del Real España donde fue campeón en el Clausura 2013.

"Faustino es un mediocampista ofensivo, juega de extremo así con el estilo que tiene Andy Nájar, es muy rápido y ha tenido toda la formación aquí en el fútbol de Uruguay", reconoció Claudio Cardozo, padre del joven que tiene el sueño de integrar la Selección de Honduras.

El jugador además tiene las posibilidades de seguir creciendo ya que la academia del Sporting de Montevideo mantiene un convenio con el Bayern Múnich de Alemania, que le pone las miradas a todas las jóvenes estrellas que comienzan a destacar para firmarlas al desarrollar.

El jovencito está teniendo una formación de alto nivel en el fútbol de Uruguay, una de las mejores escuelas para potenciar el talento.

El jovencito está teniendo una formación de alto nivel en el fútbol de Uruguay, una de las mejores escuelas para potenciar el talento.

La Federación de Fútbol de Honduras ya tiene información sobre Faustino. El director deportivo de la Federación de Fútbol de Honduras, Francis Hernández, ya se puso en contacto con el entorno del jugador que está teniendo un desarrollo a bastante rápido, formado con las características charrúas de habilidad, potencia y velocidad.

Con la llegada de Francis Hernández, así como el caso de Faustino Lobariñas, también hay mucho tanto en Europa, en países como España, Italia, Alemania, Francia, Suiza y Bélgica; además en Estados Unidos, México y en países sudamericanos como Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay.

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Kelvin N. Coello
Kelvin N. Coello
Periodista

Editor digital de Diario Deportivo DIEZ. En medios de comunicación desde 2007 con experiencia en coberturas de Selecciones Nacionales, Legionarios y Liga Nacional.

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