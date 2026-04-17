El Hijo de Nicolás Cardozo, nacido en Honduras, destaca en Uruguay y la FFH ya le sigue los pasos

La llegada del español, Francis Hernández, a la Federación de Fútbol de Honduras, ha comenzado con un exhaustivo trabajo en la búsqueda de talento para las selecciones menores y ha llegado hasta la capital de Uruguay, donde un futbolista con pasaporte hondureño, destaca en las inferiores del Racing de Montevideo.

Se trata del Fustino Lobariñas, un extremo de 12 años que nació en San Pedro Sula, tiene pasaporte hondureño y uruguayo. El futbolista que se forma en la academia del Racing, es hijo del exjugador del Real España, Marathón, Olanchano y Vida, Claudio Nicolas Lobariñas Cardozo.

La historia de Faustino es parecida a la de los hijos de futbolistas hondureños que han nacido en otros países. Él nació en una popular clínica de San Pedro Sula y actualmente es categoría 2014, elegible para las selecciones Sub-13 y Sub-15.