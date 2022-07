Erick Andino debuta en amistoso con el Guastatoya de la Primera División de Guatemala y se estrena con un gol

Este fin de semana el delantero hondureño Erick Salvador Andino sudó la elástica del Guastatoya de Guatemala y además anotó un gol ante la AFF de la Segunda División en su debut.

El encuentro se abrió en las instalaciones del estadio David Cordón Hichos, donde Los Guastatoyanos perdieron 4-3.

Las sensaciones que ha dejado el catracho Andino han sido buenas en el territorio guatemalteco y su etapa de adaptación va en ascenso bajo el mando de técnico nicaragüense Mario Acevedo.

“Me siento bien, tuve la oportunidad de anotarle a un equipo de Segunda División y eso es importante para ganar confianza y estar listo para lo que se viene, que es el inicio del torneo”, comenzó diciendo el delantero Erick Andino.

“El trato que me han dado ha sido bastante bueno, son buenas personas, compañeros y me han recibido de la mejor manera. Eso como jugador me llena de satisfacción y motivación para poder acoplarme al equipo lo más rápido posible”, subrayó Andino.