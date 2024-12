Exon Arzú habla de su ascenso al primer equipo del Houston Dynamo, los consejos que le da Carrasquilla y su gran sueño

El originario de Balfate, Colón, firmó un contrato de cuatro años con el club estadounidense, luego de pasar cinco meses en el segundo equipo, donde disputó nueve partidos y anotó tres goles en la MLS Next Pro.

¿Cuáles son las expectativas para esta temporada? Prepararme como lo estoy haciendo acá, llegar bien a la pretemporada y con el trabajo ganarme unos minutos en la MLS. Los compañeros son de alto nivel, pero me siento muy feliz, agarro consejo de cada uno de ellos.

¿Con qué jugador te llevas más o tienes más comunicación?

Se llama Randy, el utilero, pero el Coco Carrasquilla siempre me aconseja y me da tips de cómo aprender a controlar el balón. Me enseña los movimientos y cómo correr.

¿Qué diferencias has encontrado en el fútbol de Estados Unidos en relación con el hondureño?

La estructura, eso marca mucho la diferencia, las canchas, el trabajo de los preparadores físicos, te recuperas más rápido, te dan más herramientas que no hay en nuestro país.

¿Tienes algún ídolo en el fútbol hondureño que te inspiró?

Miré mucho el fútbol de David Suazo, no me caracterizo como él, pero miro siempre sus videos porque era un jugador rápido, es una leyenda, un ídolo y espero algún día poder llegar hasta donde él llegó, a Europa. Si lo pudiera ver le pediría un consejo, ya que él logró llegar a Europa.