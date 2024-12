Hondureño Bryan Róchez se luce con su primer doblete en Angola y pone en la cima al Petro Atlético

Los dos tantos de Róchez llegaron a través del balón parado. El ex Real España ingresó de cambio para resolver el encuentro que se le estaba complicando al Petro Atlético.

El primer tanto llegó desde un tiro de esquina cobrado desde la parcela de la izquierda. El hondureño se levantó por el aire para meter un testazo inatajable para el guardameta del Carmona.

Petro, que estaba jugando de visita, sumó confianza y liquidó el duelo a través del lanzamiento de penalti. Róchez tomó la esférica y para ejecutar la pena máxima la cual engañó al portero rival para el 2-0 definitivo.

El Carmona fue la tercera víctima del delantero hondureño luego de transformarle al Académica do Lobito y Recreativo do Libolo. Asimismo, el ex Leiria sumó su primer doblete en la temporada 2024-2025.