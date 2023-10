Michaell Chirinos sorprendido en Costa Rica: “Eso lo había visto solo por televisión, esa es la afición de Saprissa, la más grande”

“Vengo saliendo de una lesión y el ritmo lo debo de agarrar jugando y gracias a Dios me dieron la oportunidad para volver. Estoy a un 70% y el resto lo agarro jugando, necesito unos dos o tres partidos más, espero demostrar mi capacidad para ayudar al equipo”, dijo.

Luego añadió. “La unión del equipo y mis compañeros que me echan ganas me ayudan, estoy feliz aquí, me siento contento y en el campo debo demostrarlo”.

Michaell Chirinos ya respira el duelo de eliminación contra Motagua, eliminatoria a ida y vuelta que da boleto a la próxima edición de la Champions de Concacaf.