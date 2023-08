Joseph Rosales: sorprendente confesión sobre Rueda, cuándo podría enfrentar a Messi y sus elogios a David Ruiz

Lo cierto es que Rosales era apenas un niño de 9 años cuando Rueda clasificó a la Bicolor al Mundial de Sudáfrica 2010, por lo que conoce poco a nada del estratega colombiano, pues en ese entonces Joseph vivía en Panamá.

“Para serle muy sincero, no sé nada de él, cuando el profe dirigía a Honduras no miraba futbol de nuestro país, no es algo que hice mientras me crecía en Panamá y es hasta ahora que de vez en cuando, me siento a ver uno que otro partido de la Liga Nacional, no quiero pecar de mentiroso, pero no conozco nada de su trabajo con Honduras. Lo que sí le puedo decir es que ya tuvimos el primer contacto y me dejó una grata impresión, se comunicó conmigo y me habló del proyecto, charlamos de muchas cosas, me afirmó que me está viendo, que siga trabajando y me explicó que mi labor en el club es bastante importante al momento de recibir una convocatoria, espero que me tome en cuenta y como me expresó debo trabajar aquí para poder aparecer en la convocatoria”, afirmó el mediocampista de los Loons.