¿Jugará con Honduras? Madre de David Ruiz lo revela: sus interioridades con Messi y lo que pasó en el avión de Beckham para la final

Los sueños se cumplen y una madre lo vive con su hijo. Alba Ochoa es la progenitora de David Ruiz, mediocampista quien juega en el Inter de Miami con Lionel Messi como estandarte. El 2023 sigue siendo inolvidable para la hondureña que reside en Miami y que disfruta de su negocio Alba’s Cafe & Restaurant. La ceibeña contó muchos detalles del momento que vive el jugador de 19 años y que la Selección de Honduras, por medio del entrenador Reinaldo Rueda, lo pretende convocar en septiembre. Sin embargo, Estados Unidos no le quita de encima la mirada. La decisión final es del muchacho.

-ENTREVISTA EXCLUSIVA DIARIO DIEZ- — Su historia también es el inicio de la vida para David, ¿Cómo llega Alba Ochoa a Estados Unidos? Personalmente entré en el 2000 a Estados Unidos, David nace en el 2004, estuvimos viajando, íbamos y veníamos. David caminó en Honduras, fue donde dio sus primeros pasos. A él lo pusimos en academia y le gustaba, igual que a todos sus hermanos, tengo cinco varones. Tenía que llegar uno a ser profesional, iba a ser el colmo (risas). Desde los 8 años ingresa a la Academia United. Su talento se fue notando y lo fuimos apoyando, tanto la academia como nosotros. Así fue el camino. — ¿Fue difícil para la familia la adaptación a un nuevo país y para David cómo fueron sus primeros años? Nosotros viajamos a Honduras cuando David tenía cinco años, fueron muchos años que pasamos. Regresamos cuando tenía 8. Siempre miraba el fútbol con sus hermanos de apoyo. — ¿Cuál fue el momento que le llevó a pensar que David estaba para cosas grandes? Nosotros siempre los colocamos en actividades y esas palabras la utilizaban más los coachs y otros padres, me decía “está para grandes cosas y va a llegar lejos”. Recibí esas palabras y se las fui sembrando a David, no ha sido fácil. Se ha apartado de muchas cosas que los jóvenes les gusta a hacer. — ¿Cómo ha sido ese rol de madre en esos momentos cuando se tiene que vivir el mundo profesional y sacrificar las demás cosas? No me he esforzado mucho por David, es muy apartado, sabe dónde y con quién estar. Como madre siempre estoy para él, todos los días, si se siente bien, pendiente de sus comidas. Si quiere una baleada, que le gusta mucho. Pero su rol siempre es estar en las prácticas de fútbol. — Sus demás hijos, ¿qué tal han tomado esta evolución tan rápida para David? Muy orgullosos de David, igual ellos también juegan, siempre nos reunimos en familia para darles sus consejos y si toca decirle de un error también se lo decimos. — ¿Cuál es la comida hondureña favorita de David, la que mamá le prepara? Le gusta mucho y siempre pide baleadas cuando viene al restaurante, ya en casa quiere panqueques y ‘osmil’, con eso le hace las mañanas, también su cereal. Le encantan las baleadas y su pollo ceibeño.

— ¿Cómo fue ese tiempo de David y la familia viviendo en La Ceiba, él disfrutó mucho? Sí, disfrutó mucho, tuvimos negocio en Plaza San José por tres años. El papá de David trabaja con rutas entre San Pedro Sula y Olanchito, el apoyo de él fue importante en Honduras. — ¿Para usted fue muy importante inculcarle las costumbres hondureñas desde muy pequeño? Casualmente me han preguntado seguido que David habla muy bien el español, para mí eso fue muy importante. Incluso, desde los ocho meses él estaba viviendo en Honduras. Cuando yo podía enviarlo con algún familiar o aeromosa, él encantado y se fue acostumbrando a La Ceiba, al Vida (risas). Somos del Vida, tiene fotos con los jugadores desde muy pequeño. Incluso, cuando fue a un microciclo con Honduras el DT Edil Pavón lo llevó a ver un entrenamiento del Vida. Toda la familia es aficionada del cocotero y del Barcelona (risas).

— ¿Fue especial ver a David Ruiz en una Copa del Mundo y defendiendo los colores de Honduras? Sí, fue un momento increíble, nos gustó mucho con Honduras, él ama a Honduras. — ¿Tenía el apellido Ochoa en su espalda? Llevaba el apellido materno. Nos tocó hacerlo porque fue tan rápido el asunto, al papá no lo encontrábamos en ese momento y necesitábamos la firma para ponerle el Ruiz, pero como no se le encontró tuve que registrarlo sola. Aquí hay leyes y allá son otras, entonces si él no estaba para firmar con un notario, entonces no. Pero parece que él ya está interesado. — ¿A qué jugadores de Honduras admira David Ruiz? Lo he escuchado hablar mucho de Pavón, Maynor Figueroa, Marvin Brown, Mitchel Brown, Hendry Thomas, otro hondureño que juega acá (Kervin Arriaga) los admira y ve aquí. Siempre lo aconsejan. — David está mostrando ser un muchacho muy centrado, ¿eso la llena de mucho agrado? Siempre, sobre todo lo aconsejamos y la humildad se lleva siempre en el corazón. — Existe la posibilidad que juegue el 3 de septiembre con Honduras en el estadio del Inter de Miami, ¿qué significa para usted que pueda debutar con la Mayor de Honduras en un escenario querido por la familia?

Yo se lo digo, por mí, afortunada de que esté ahí. Él me estaba comentando (el viernes) que va estar en ese partido amistoso (ante Guatemala) y a ver si participa. — Previo al Mundial Sub-20 vino Estados Unidos y lo tomó en cuenta a un campamento, ¿cuál fue la conversación de la familia entre elegir a Estados Unidos u Honduras? Sí, ya eso se nos complicaría también, porque según el representante de David, casualmente hace poco comentó, como que Estados Unidos está hablando con el representante. Entonces ya sería una decisión que David tomaría, se lo dejaría a él. Para mí (risas) con Honduras y David lo sabe, se lo dije, ya si viene la otra oportunidad, que supuestamente el representante le comentó a él, ya se puso a ver qué va a pasar. — La mamá quiere... Honduras, sí Honduras, tiene que jugar ahí. — ¿Lo ve jugando en el Mundial del 2026, ese es un objetivo? — Lo veo jugando y él lo sabe, me lo dijo “mami me veo jugando en el Mundial”, ahora no sé con Honduras o Estados Unidos, pero de que lo juega, lo juega. — ¿Se levantan todos los días preguntándose, es un sueño o es una realidad? Fíjese que sí, me sorprendió eso. Íbamos a hacer un evento para ir a la final, si nos vamos en avión o por tierra, me llama y me dice. Mami hay avión privado de Beckham para la familia y yo, nos vamos. Por ahí son las cosas que nos sentimos afortunados. — ¿Fue a los estadios para ver los juegos? Sí, a todos los partidos. — En una celebración sale David Ruiz abrazando a Messi, ¿qué sintieron? Yo creo que uno lo celebra y después le cae el 20 (risas). Luego veo las redes sociales y fue muy hermoso. — David Ruiz llega a casa, ¿ustedes como aficionados del Barcelona le preguntan por Messi, de todo?, ¿qué le dice? Nos ha sorprendido este asunto, todos mis hijos son fanáticos de Messi y David también. Y mira como es el asunto, a David se le dio participar a la par de él. — ¿Ya les llevó camisas firmadas por Messi? Sí, tengo camisas para llevar a Honduras, aquí en el restaurante junto a las muchachas nos uniformamos con las camisas de David y también de Messi. — ¿Cuál fue su primera pregunta sobre Messi? ¿Cómo era?, me dijo: “nice, una persona humilde, muy social. No tenemos ningún problema para llegar a él”. — ¿Ya conocieron a Messi? Sí, lo hemos visto cerca y de lejos. — ¿Cuándo nace Alba’s Cafe & Restaurant? Me vine en 2012 a Miami con mi residencia, a quedarme unos cinco años. Pensamos en poner un restaurante con comida variada y centroamericana. Tras la pandemia se dio la oportunidad de comprar el local y lo decidimos, desde hace cuatro años de estar aquí.