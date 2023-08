Confirmado: Fenafuth blinda a David Ruiz y adelanta los legionarios en duda para el amistoso ante Guatemala y su debut en la Liga de Naciones

Sí, el profesor ha hecho contacto con ciertos jugadores, no sabría decir con cuántos y cuales, es un tema privado entre el técnico y los jugadores.

Diario Diez habló con Luis Brevé, gerente de la Selección Nacional de Honduras, quien confiesa el acercamiento con los futbolistas legionarios que estarán o no en estos primeros desafíos de la H.

Kervin Arriaga tuvo una cirugía, ya él está descartado por varias semanas y no llega a los partidos.

¿Arriaga es el único que no bloquearon por lesión?

¿El tema de Romell Quioto cómo está?

A él se procedió a realizar el bloqueo, pero sabemos que el jugador está en recuperación, se hace por protocolo y habrá que ver cómo va la evolución con él. Creo que el profesor ya habló con él porque no ha hecho fútbol con su club.

¿Alberth Elis si estará?

Sabemos que él se fracturó en la Copa Oro y se está recuperando, ya lo hemos visto en las redes del Burdeos, no ha jugado partidos en la actual temporada.

¿Rigoberto Rivas está siendo considerado?

Ya hablamos con él y nos informó del problema que tiene con el equipo y no sabe si estarán en serie B o C. El 29 de agosto se tomará una decisión y sabremos cuál es el futuro de él, si sigue o no con el equipo.