Joven promesa catracha en Estados Unidos: “Nunca le he cerrado las puertas a Honduras, mi sueño es jugar en la selección”

“Soy muy creativo, me gusta jugar para el equipo y asistir”, cuenta Gunera en entrevista para DIEZ.

La meta de un joven futbolista hondureño de 19 años h a comenzado a dar frutos al ser fichado por el Orlando City de la Major League Socce r Next Pro de los Estados Unidos . Ahora está viviendo un sueño, una ventana hacia un futuro prometedor de quien la Federación de Honduras no debe quitarle los ojos.

“Ha sido una experiencia muy linda ya que el sueño de un futbolista es salir al extranjero a jugar en otros equipos, gracias a Dios me ha ido bien en estos últimos años que he jugado en los Estados Unidos”, inició relatando a DIEZ durante la entrevista.

Para el mismo año fue fichado por el FC Dallas (categoría de la USL) con tan solo 17 años, pero luego vino la pandemia, “no me fue muy bien, estuve un año y en ese momento cayó el coronavirus, así que las cosas no salieron como yo esperaba”, remembró.

DOBLE NACIONALIDAD

El caso de Erick Gunera es un caso especial, hace unos años estuvo participando en un microciclo de selección, sin embargo, después de mucho tiempo no ha vuelto a ser tomado en consideración por la Federación, pero su ideal continúa siendo jugar para la Selección de Honduras, pese a tener pasaporte estadounidense.

“La pandemia se retrasó todo, después de eso no seguí siendo tomado en cuenta. Yo siempre he estado trabajando para algún día, cuando se me dé la oportunidad, jugar en la selección. Sé que llegará la oportunidad y cuando eso llegue, estaré feliz”, manifestó.

Al consultarle si estaría dispuesto a jugar para Estados Unidos, puntualizó en que “siempre está eso, pero yo nunca le he cerrado las puertas a Honduras, mi sueño es jugar en la selección mayor. Ya sería algo de consultar con la familia, no es una decisión que tomaría solo. Las puertas no se les cierran a nadie, pero mi sueño es jugar con Honduras”.

Y agregó: “Ellos (familia) siempre me van a apoyar, ellos están de acuerdo con lo que yo decida, pero nuestro corazón y nuestra familia está con Honduras. Ahora solo estamos esperando una oportunidad”.

Actualmente, Erick Gunera está compitiendo en la MLS Next Pro, una liga de fútbol en los Estados Unidos y Canadá afiliada a la Major League Soccer en donde también milita otra joven promesa hondureña: Jesús Batiz